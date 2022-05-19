比旅展還要優惠！ 雲朗觀光五大品牌推出環島雙城遊系列住宿聯賣

根據雲朗觀光集團訂房中心統計，許多旅客多於5月中下旬開始為進入夏季預約旅遊住房，6月初適逢端午三天連假更可提早規劃，自即日起雲朗推出環島雙城遊系列住宿聯賣，攜手集團旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店、兆品酒店與品文旅五大品牌推出住一晚送一晚的聯賣假期，每人最低僅需925元起，可預訂6月30前的住房，專案不須連住，讓旅客可以彈性安排入住酒店的日期，安心體驗二家酒店的度假氛圍、享受兩座城市的自然風光與城市之旅。

雙城遊專案住宿期間可體驗酒店內豐富設施與美食，即便足不出戶也可以享受飯店設施體驗度假氛圍，其中雲品溫泉酒店與君品酒店聯賣的五星住宿專案，二晚都享有晚餐與翌日早餐的一泊二食頂級體驗，其中入住君品酒店時更能享受雲軒西餐廳的菲力牛排雙人套餐，專案價格最低只要14,308元，二晚住下來相當於每人每晚只需3,577元即能用一個價格得到雙倍的奢華享受。

五星一泊二食系列 ：雲品溫泉酒店日月潭+君品酒店台北

擁有日月潭第一泉「碳酸氫鹽泉美人湯」的雲品溫泉酒店日月潭推出「五星一泊二食系列」的雙城聯賣優惠訂房，入住一晚可於客房浴池中沉浸在雲品得天獨厚的溫泉之中，並享丹彤自助晚餐與翌日早餐之外，還贈君品酒店一泊二食饗宴住宿券，入住君品時同樣享有翌日早餐與入住日當晚的雲軒西餐廳雙人菲力牛排套餐，專案價格最低自14,308元起，二晚住下來，相當於二泊四食每人僅需3,577元起。

泡湯系列：君品酒店台北​+兆品酒店礁溪 或 品文旅礁溪

針對熱愛宜蘭美食與文化的旅客，雲朗觀光集團則推出了入住君品酒店台北一晚，即贈兆品酒店礁溪或品文旅礁溪住宿券的住房專案，兆品酒店礁溪位於礁溪溫泉源頭─湯圍溝公園，只要步行即可抵達礁溪鎮內多處知名小吃與地方景點，可以體驗宜蘭在地的人文風貌。酒店內設有無邊際泳池可將蘭陽平原與礁溪市景盡收眼簾，所有客房內皆可悠閒地享受無色無味的碳酸氫納溫泉。專案價格自5,999元起，皆可享用雙人早餐，相當於入住二間飯店每人每晚1,499元起，即可享受君品酒店台北與兆品酒店礁溪。

「品文旅礁溪」為雲朗觀光集團首家文旅品牌，以「品文藝．輕旅行」為精神打造，鄰近礁溪轉運站與礁溪溫泉公園，擁有得天獨厚的絕佳地理位置，客房全備溫泉浴池，呼應自主及綠色旅行，引進自助Check-in，規劃溫泉SPA水療設施，戶外可一邊瞭望天空，一邊體驗SPA帶來的舒暢感，室內有兒童戲水池，溜滑梯與噴泉舞池。與君品酒店聯賣的專案價格5,999 元起，皆可享用雙人早餐，一次體驗二間飯店，每人每晚1,499元起。

城市系列：君品酒店台北​+ 翰品酒店高雄 或翰品酒店花蓮 或 兆品酒店嘉義

喜歡體驗都會氛圍的旅客，可以選擇入住君品酒店台北​與另外翰品、兆品酒店三館的雙城遊，除了能體驗充滿東西融合藝術品、彷彿歐洲浪漫古堡的君品酒店台北，更能夠至翰品酒店花蓮或翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義入住一晚，感受充滿幾米繪本《擁抱》所帶來的旅行溫度、也可以去高雄感受南台灣的熱情，更可順道造訪近期最夯的高流中心等景點。專案價格最低自4,699元起，皆含有雙人份早餐，入住二間飯店，每人每晚1,175元起，不論選擇先住君品酒店台北或先住翰品酒店（高雄、花蓮）、兆品酒店嘉義，皆可享有住一晚送一晚的超值優惠。