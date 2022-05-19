台南安平雅樂軒酒店幫您把一元變大了！

萬物皆漲，我不漲！疫情期間原物料等成本漲幅大，台南安平雅樂軒酒店不僅凍漲，還祭出超殺優惠。酒店位於一樓的全日餐廳 –充能站即日起至6月30日於午餐及晚餐的餐期推出「加一元變套餐」活動，凡任一主餐只要加價一元即可以享用價值340元湯品、沙拉、飲品(咖啡或茶)，不限內用或外帶。更棒的是，還可以與酒店其他優惠折扣合併使用！美食優惠雙享超划算！

於今年年初開幕的台南安平雅樂軒酒店，酒店設計時尚新穎並融入在地特色元素，整體設計風格的靈感啟發來自鄰近的億載金城及安平港。內部的裝潢設計巧妙融入如紅磚、帆船、海洋、油燈和帆船繩等元素，大膽運用繽紛活潑的亮彩色系營造活力愉快的放鬆度假氛圍，故開幕以來深受本地人及國旅客的喜愛及好評。而位於一樓全日餐廳的充能站（DEPOT by Aloft）裝潢採用紅磚、霧黑鐵件及船麻繩，打造出復古時髦的輕工業風。餐廳內更有一面號稱網紅打卡牆，是特別邀請到打卡景點製造機的塗鴉壁畫藝術家「藍色隧道」一手設計的浮世繪牆面，彩繪著帆船、虱目魚、繩覽等安平海洋意象，是許多旅客在此用餐拍照紀念的熱點！餐廳早餐供應來台南必喝的牛肉湯、小卷米粉及海鮮飯湯等具在地特色自助早餐，及主廚設計結合台南在地食材的創意料理如少女心冰淇淋椪餅等的單點式午、晚餐，更是話題性十足。

新冠疫情爆發以來，原物料及運輸價格不斷上揚，大漲價時代即將到來。台南安平雅樂軒酒店與大家一起相挺，為了讓每位前往充能站用餐的客人皆能品嘗到各式餐點的美味，即日起至6月30日於午餐及晚餐的餐期推出「加一元變套餐」活動，凡任一主餐只要另外加一元即可以享用價值340元的湯品、沙拉、飲品(咖啡或茶)，不限內用或外帶，還可以與其他優惠合併使用，美味與優惠雙享齊樂！主餐品項包含等共十二道的三明治、漢堡、亞洲麵食、義大利麵、燉飯及西式主菜等類別的餐點可供消費者任選。額外加一元的附餐有主廚特選濃湯、堅果水果沙拉佐水蜜桃優格醬及咖啡或茶的飲品。

推薦菜色

好像來高級餐廳的肋眼牛排三明治 每份420元

好像來高級餐廳的肋眼牛排三明治採用塗上無鹽奶油的法式麵包，烤過呈現金黃酥脆的口感，而高溫鎖住肉汁香煎過的肋眼牛排後再放上起司片，鹹香的牛肉香氣四溢，再搭配爽脆的洋蔥、酸黃瓜、牛番茄及生菜去中和肉汁容易產生的油膩感。大口咬下，口腔充滿誘人的牛肉油脂香疊加上起司香氣，卻不顯油膩。一推出即榮登充能站的熱門銷售餐點無誤。

如果你不吃牛又想拿把戰斧豬排 每份680元

採用戰斧部位的沙朗豬肉，好吃的秘訣在於事前繁瑣的準備工序。四道工序、十六小時醃漬及20種各式辛香料才成就這道美味佳餚。首先，浸泡在草本香料及柑橘類水果多達8小時，讓戰斧豬排在品嘗時迷人可口的肉汁。再來使用優格及墨西哥香料等讓豬排可更加乘推疊出不同的風味。而低溫舒肥及產生梅納反應的煎封或炙烤等高溫烹飪法讓豬排保有外焦香內軟嫩的完美口感。佐以酸甜微辣的辣味番茄醬，好吃一口接一口，停不下來。

聚餐必點招牌蒜炒海鮮拼盤 每份1,200元

海鮮控不可錯過的必推之一！適合三到四人享用的蒜炒海鮮拼盤集結以蒜頭及白酒煎炒的魷魚與草蝦、酥炸脆口的軟殼蟹及肉質飽滿Q彈的淡菜這四大消費者喜愛的新鮮海味。配上口味鮮明強烈且辛辣的紐澳良風味醬，主廚獨家的完美比例混合大蒜、鹽、洋蔥、匈牙利紅椒、白胡椒、紅胡椒及其他辛香料，創造多層次香氣，令人欲罷不能的吮指美味，是家庭相聚或三五好友聚餐的最佳分享餐。

激推烙烤超級大牛排20 oz 每份1,350元

肉食族照過來！大盎司大滿足的激推烙烤超級大牛排20oz選用20盎司的沙朗牛排，吳泓昇主廚利用百里香、黑胡椒及帶皮蒜頭低溫烹飪牛排一小時，再採用煎牛排著名理論的「梅納反應」讓牛排的肉香融入油脂香，口感鮮嫩、略帶彈性。入口咀嚼時散發出迷人的酒香，唇齒留香，可以讓牛排有特殊香氣和口感。