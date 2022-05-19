台灣宏碁董座憶確診：1週吃3次韓國人蔘雞湯、不舒服2天半

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣PC龍頭宏碁董事長陳俊聖今（19日）回憶在國外確診的經驗，表示自己篩檢陽性後是到第三天才不舒服，兩天半過後就好了，期間他點了3次韓國人蔘雞湯，也有吃維他命與發泡錠，一週內就感覺康復了。

媒體報導，宏碁18日舉辦全球線上新品發表會，董事長陳俊聖也向媒體透露，日前他在英國出差時意外得到新冠肺炎，當時不知道是從哪裡傳染的，也都有做好洗手、消毒和戴口罩等防疫措施，他表示「猜想病毒可能是在空氣當中」。

陳俊聖說確診過後，第一天和第二天都沒有太大的不舒服，僅有喉嚨怪怪的，到了第三天開始喉嚨就會痛了，第四天更痛，到了第五天早上就感覺不痛了，所以真正不舒服是兩個半天，也就是確診後第三、第四天。

陳俊聖也表示，確診那一週以來，他都有從Uber eats上點韓國人蔘雞湯來喝，一週就點了3次，想說吃得營養一點恢復得比較快，他同時也有補充蛋白質、維他命，以及泡發泡錠來喝，增加免疫力。

至於英國的狀況，陳俊聖說，當地已經很少人在戴口罩，去做PCR人也很少，下飛機後更不會有官方機構來管制，英國民眾對於確診新冠肺炎已經完全不恐慌了，普遍認為「疫情已經過去 」，他認為，可能因為英國疫苗打得夠多，加上當地確診人口比例較高。

回台灣前，陳俊聖說，確診後有從遠端諮詢台灣醫師意見，醫師建議留在英國等病情過去再回來，不要增加台灣醫療負擔，因此他也在當地經歷整個病程。