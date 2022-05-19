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礁溪寒沐酒店「寒沐小食市」外帶外送GO便利

椒香碳烤全雞299元 開賣首日破千隻訂單 美味輕鬆「袋」著走

By 台灣英文新聞
2022/05/19 17:57
礁溪寒沐酒店「寒沐小食市」外帶外送GO便利
礁溪寒沐酒店「寒沐小食市」外帶外送GO便利

疫情嚴峻，看好宅食商機再次興起，礁溪寒沐酒店即日起重啟外帶外送服務，於一樓設置「寒沐小食市」，推出「椒香碳烤全雞」、「美式煙燻BBQ肋排」、「派對握壽司盛合」三款主餐299元起，並可以599元加購好食分饗餐一組(4人份)，包含水牛城辣雞翅、德式香腸、西式紙包烤時蔬，再贈提拉寶盒一份，以及中西式餐盒、健康沙拉、麵包禮袋等多款美味任君挑選，來電預訂自取享9折優惠，貼心提供酒店大門口免下車取餐服務櫃台，宜蘭市、礁溪、頭城市區不限消費金額免費外送，宜蘭縣其他地區單筆訂單滿1,500(含) 元以上，免費外送，一日三餐交由寒沐照顧！詳情及預訂請洽礁溪寒沐酒店T+886 3 905 8085至www.muhotels.com

去年紅遍宜蘭各大美食社團的「椒香碳烤雞 」強勢回歸，一推出首日銷售破千隻的無敵美味，出爐即刻秒殺的「椒香碳烤全雞」299元，先以羅勒葉與奧勒岡香料粉醃製一天，接著將新鮮三星蔥置入肚內，入爐以 180 度烘烤 40 分鐘，透過高溫烤製過程將蔥氣與肥美油脂逼出，使烤雞香氣更富層次。金黃油亮表皮下的肉質清甜細嫩，佐沾以水果烤肉醬、花椒油與花椒粉調和的特製椒麻醬，香麻氣韻躍上舌尖，令人意猶未盡! 「美式煙燻BBQ肋排」399元，以多種香料醃製後烘烤，再抹上由番茄、千島醬、匈牙利紅椒粉、白酒等濃縮而成的主廚秘製醬汁，外皮焦香，內裡柔嫩，在家體驗最道地的美式吃法，繽紛極上的「派對握壽司盛合」，超激價只要999元! 集結鮪魚、旗魚、鮭魚卵、胭脂蝦、花枝等時令漁獲捏製而成，入口即化的鮮美肉質結合Q彈醋飯，在家感受滿滿大海的鮮甜滋味 (食材依季節調整)。

此外點選以上主餐更可以599元加購「好食分饗餐」一組(4人份)，包含「水牛城辣雞翅」、「德式香腸」、「西式紙包烤時蔬」，加碼再贈甜點「提拉寶盒」一份，外賣外送輕鬆點，安心在家享美味。

更新時間 : 2022-05-19 18:43 GMT+08:00

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