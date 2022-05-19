科幻電影真實上演？俄國稱新型「雷射」可滅衛星、毀無人機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏大戰顯然成了俄國的武器展演場，俄方18日宣稱，已在烏克蘭動用了新一代雷射武器，號稱可癱瘓衛星、燒毀無人機。

路透報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）早在2018年就曾展示一批洲際彈道飛彈、水下核動力無人潛具、極音速武器及雷射武器。外界對此種新式雷射系統知之甚微，只知普丁稱之為「佩雷斯維特」（Peresvet），得名於中世紀某位在戰場中喪生的僧侶戰士。

主掌軍務的俄國副總理副總理波瑞索夫（Yury Borisov）在一場記者會中表示，俄國已大規模部署佩雷斯維特，稱該武器足以讓距地表1,500公里遠的衛星「瞎了眼」。波瑞索夫又稱，除了這雷射系統，俄軍也早已部署了更具威能的Zadira武器，可在5秒內讓5公里遠的無人機化為灰燼，且已用在俄烏戰場上。

針對這等武嚇，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）揶揄表示，彷彿聽到當年納粹德國號稱在二戰中使用了「驚奇武器」。「很顯然，他們勝算愈低，宣傳戰就打得愈兇，好像出動什麼驚人的武器就能扭轉頹勢似的。」

不過，波瑞索夫的夸夸其談也意在傳達出一項訊息，即俄國已在雷射武器的研發上取得長足進展，這勢將讓美國、中國等核武強權眉頭一皺。

以雷射破壞衛星監測能力，已不再只是科幻電影劇情，美中俄多年來無不加緊研發相關科技。此種戰力具有高度戰略意義，一旦衛星失去功能，敵方若發射攜帶核彈頭的彈道飛彈，恐怕無力攔截。