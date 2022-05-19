駐洛杉磯辦事處：仇恨犯罪「零容忍」 外交部：限制促統人士入境為移民署業務

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國南加州台灣基督長老教會槍擊案，台裔槍手因政治理念不合，對同胞痛下殺手。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境今（19）日表示，台、美政府皆對仇恨犯罪「零容忍」。

外交部發言人歐江安回應宗教團體相關訴求表示，是否限制促統人士入境由移民署主責；關於促統團體是否獲得我國補助，則由主管機關僑委會說明。

黃敏境：若察覺不當、極端言行，可向警察機關通報

15日槍擊案造成1死5傷，南加州台灣人教會今日舉行聯合禱告會，以視訊方式出席的黃敏境在致詞中表示，400多年前祖先為追求美好生活，渡過黑水溝來到台灣，如今台灣是不同背景文化的人民所組成的國家，雖有不同過去但有共同未來，如同生活在美國這塊自由人的土地，海外鄉親常表達對家園的希望。

黃敏境表示，台灣鄉親落腳美國心繫台灣，許多前輩為台灣民主化貢獻卓越，即便身居美國也應受重視。而在台灣出生、長大受教育的周文偉，因政治理念不同，就殺害從台灣來的鄉親。

黃敏境強調，自由民主的意義，包括對自由的尊重及堅持，以及開放、多元、包容及尊重他人價值，台灣政府與美國政府同樣「對仇恨犯罪是零容忍的」，不能因為言論思想與他人不同就傷害他人。

黃敏境指出，任何人在任何地方都可持不同意見，但須互相尊重，不論他人來自何處，父母來自何處皆然，不能逾越法律範圍。他也盼僑胞不分黨派及色彩，共同譴責暴力行為，在海外團結一心，勿對自由、民主失去信心，美國警方會積極調查此事。

提及一生行醫濟世、最後時刻仍在救人的鄭達志醫師，黃敏境表達最高的敬意，也對在場的張宣信牧師及英勇鄉親們展現出「正港台灣人」的行為表示欽佩。他指出，而這份勇敢不僅減少傷亡，也為美國各界所讚揚。

黃敏境也提醒，社會上確實有極端主義者，大家宜認真看待、隨時注意安全，若有發現不當行為或極端言論，可以向警察機關通報。

外交部：尊重主管機關 相關細節以美方公布為主

據警方目前調查，周文偉犯案動機疑為統獨理念不同，昨日台灣教授協會、台灣基督長老教會等團體於記者會指出，周嫌所在拉斯維加斯（Las Vegas）和統會為中國統戰部所屬組織。

宗教團體要求禁止「中國和平統一促進會」成員入境，清查駐外單位是否補助統促團體，並促請台灣政府參考美國做法，嚴懲仇恨罪，取消有統促背景人士的居留權，避免中共統戰組織滲透、行恐怖主義之事。

今日外交部發言人歐江安回應指出，本案屬重大刑事案件，已進入美國司法程序，為尊重美國主管機關偵查程序，相關案情細節，包含兇手身份、動機等，以美方正式公布為準。

關於限制促統人士返國或入境，歐江安表示，本國人士及外國人士出入我國國境，主管機關為移民署，能否入境端看個人行為，至於相關限制準則及名單當由移民署擬定。外交部與駐外館處核發簽證皆依移民署所提供資料。

至於海外補助部分，歐江安說明，外交部補助NGO團體活動僅針對國內，以「增加國家利益」與「提升台灣海外能見度」、「契合我國外交政策目標」為衡量依據。海外統一促進會屬僑團，主關機關為僑委會，「我們都會進行審慎嚴謹的評估，支持我國政府的才會補助，若憎恨台灣、倒向中國的海外僑團自然不會補助」，她表示更詳盡細節由僑委會做說明。