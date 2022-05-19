兒童重症累計7例　含3例併發腦炎　羅一鈞：若出現抽搐、意識不佳等6大症狀應緊急送醫

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內今（19）日新增55例重症個案，包括一名4歲女童併發腦炎，且病程進展相當快速。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞再次提醒，若家中確診兒童出現6大警訊應緊急送醫。

羅一鈞說，新增的重症個案再次出現小於5歲兒童個案，為一名4歲女童，沒有慢性病史，發病當天出現發燒、咳嗽症狀，家長帶到急診後，開始出現全身抽搐，便立即收治醫院。

羅一鈞表示，經診治檢查，發現這名女童出現合併腦炎狀況，影響呼吸、心跳及意識，目前收治加護病房治療，期間也發現肝腎等多重器官數據異常，這是今年第7例兒童重症、第3例併發腦炎重症兒童。

面對本土疫情持續蔓延，兒童染疫數節節攀升，無、輕症狀的防疫政策走向輕症居家照護，兒科醫學會和指揮中心再次提醒家長一定要留意居家照護的確診兒童，尤其5歲以下幼兒，若出現抽搐、意識不佳，恐怕是併發腦炎的前驅症狀。

根據COVID-19兒童病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，若兒童出現下述症狀時，須尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院。

發燒超過48小時，或高燒39度以上合併發冷和冒冷汗 退燒後持續活動力不佳 退燒後持續呼吸急促或胸悶胸痛 持續性嘔吐頭痛或腹痛 超過12小時沒進食或解尿

但當兒童出現以下6大症狀請撥打119或由同住親友送醫，其中前2個警訊可能和腦炎相關，或因影響到中樞神經系統所致：