國中會考周末登場 侯友宜視察考場：落實防疫演練 考生安心應試

2022年國中教育會考於5月21日及22日登場，新北市長侯友宜今(19)日前往光復高中視察考場模擬演練及準備情形 ，包括進入考場分流動線、人員管制、量體溫、啟用備用試場、 試場開門窗與開啟冷氣模擬、中午使用防疫隔板用餐等。透過各項實 際演練將防疫做到滴水不漏，讓考生安心應試。教育局提醒明( 20)日下午開放看考場但不開放家長陪同， 請考生先了解交通動線並詳閱簡章作答注意事項及試場規則。

侯友宜市長表示，新北考區為全國第二大考區，而全市應考人數為3 0,764人，共開設29個考場學校、996間試場(不含預備試 場)。因應疫情變化，雖有去年會考防疫經驗仍不敢輕忽， 要求全部考場學校務必完成模擬演練並備妥防疫物資， 在兼顧防疫需求及不開放家長陪考情形下，讓考生順利完成考試。

新北市考場皆配有紅外線熱像儀，在進入考場分流動線上， 為快速辨識鼓勵學生穿制服應試，未穿制服者則須主動出示准考證。 因應考試開放居家隔離、居家檢疫及自主防疫考生應考， 由安全維護人員協助引導一般考生進入一般試場，而其他居隔、 居檢與自主防疫、 現場具發燒或呼吸道症狀等考生則進入第二類備用試場。該次第二類 備用試場共274間，依中央規定各試場針對對象設置不同座位數， 每位監試委員全程穿隔離衣監試，另備妥鄰近的4所備用考場學校以 供臨時調度。

為讓學生安心應試，將於考前、考完第1天及考後進行3次考場學校 校園內外及各試場全面清消，同時要求所有人全程戴口罩、 試場四個角落窗戶開啟保持通風，並開啟冷氣進行考試。今日在用餐 演練時，也提醒學生勿交談，並注意用餐前後的手部清潔消毒， 新北市更統一購置提供每位考生用餐隔板， 讓學生安心在教室內用餐。

為兼顧應考權益並降低感染風險，教育局授權學校會考前1至2週進 行居家學習線上教學。該次視察市長上線給居家學習的國九學生加油 鼓勵，期許即使面對疫情嚴峻挑戰下，做最充分準備完成考驗。

光復高中吳宗珉校長表示，學校在模擬演練過程中蒐集各項狀況， 將會再做滾動修正及研討相關防疫作為， 讓試務工作配套作業更臻完善。數學科葉至婷老師表示， 線上教學用科技解決空間的困境，為學習創造多元樣貌， 也讓學習不中斷。

國九的林聖哲同學表示，雖然無法實際到校， 讓師生間互動機會變少， 但卻有更多時間進行主題研討強化自學能力， 將學習權回到自己身上，期許全力以赴。高霈珆同學則說， 感謝老師滿滿能量，運用科技讓課程內容、 作業準備及測驗更具多元化。

局長張明文表示， 教育局及新北考區試務會已召開多次會議研擬這次會考相關應變措施 。 各考場學校也與國中學校召開防疫小組會議並設置考場及考生服務隊 ，在不開放家長陪考下，提供各項貼心服務， 期許孩子順利完成學習階段重要里程碑。

最後，考場平面圖和試場分配表已公布各考場網站，明(20)日下 午3到5時不開放家長陪看考場，僅考生及申請特殊應考服務家長( 攜帶陪考證)至考場認識環境。此外考生家長均不得進入試場， 進入考場前須佩戴口罩、量體溫， 發燒或於考前已知安置第二類備用試場考生(如居隔、 居檢及自主防疫者)不得進入。 據歷年統計考場違規事件以提早翻開試題本作答及逾時作答、 考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等最多， 請務遵守試場規則各項規定。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供