板橋凱撒X華元食品 5/23-6/30「馬鈴薯應援團」住房專案

看準零食商機從未降溫，也是許多大人小孩無可抗拒並充滿吸引力的點心小食，板橋凱撒大飯店與華元食品聯手合作，解鎖宅食渡假最高奧義、以飯店渡假結合生活食趣推出「馬鈴薯應援團」住房專案，5/23-6/30每晚2,699元起，房內贈送華元食品10款熱門零食任君朵頤、回溫兒時口中零食帶來無限滿足的點滴時光，另外加贈8款特色飲料搭配多款零食享用，還可享住滿24小時及早餐買一送一超值優惠，非常適合喜愛沉浸於房內享受個人美好時光的旅客、更是沙發馬鈴薯族群的專屬飯店禮遇！另外，5/31前入住出示小黃卡接種疫苗證明，還可再享房費折抵獨家優惠，依照疫苗施打紀錄最高每房可折抵300元，以及出示手機社交距離APP還可免費獲得迎賓飲料券，提倡旅客共同守護台灣、安心旅遊輕鬆玩，詳情預訂可洽02-89643968。

板橋凱撒大飯店位於新板特區黃金地帶方便旅客交通搭乘及購物娛樂需求，擁有400間客房及三間餐廳外，還有網美界馳名遠播的新北最高樓層戶外泳池，藉由飯店硬體設備之優勢，不定期與各界品牌聯手推出各式活動及專案，提供旅客多元住房體驗。此次特別邀約零食界龍頭-華元食品聯手合作，5/23-6/30推出「馬鈴薯應援團」住房專案，每房每晚2,699元起入住即享多達10款華元熱門零食，如七年級生從小吃到大的真魷味、鹹蔬餅、玉黍叔、波的多蚵仔煎，以及近年新開發進化版熱門餅乾-HEN蝦蝦條、鹽之花波的多、空氣玉米脆餅、甜卡力，還有新上市的mini口口香芝士脆及鮮蝦製成的PRAWN蝦肉蝦餅，搭配飯店另外免費供應8瓶特色飲品暢快享食，體驗宅食渡假的療癒時光！

「馬鈴薯應援團」住房專案 5/23-6/30每晚2,699元起