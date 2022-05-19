「企業做志工 首選在新北」 侯友宜勉勵融合企業和志業2座大山

新北市長侯友宜19日於市府逗點鼓勵企業相揪來做志工，他表示，新北雖為全國第一大都會，但預算、資源相對少，幸好有24萬個全國最多中小企業相挺，願意與新北並肩作戰。他也以人生2座山—企（職）業山和志業山與大家共勉，期望融合兩座大山，為國家社會付出，開創人生最美的風景。

社會局長張錦麗表示，在企業社會責任(CSR）的風潮下，新北市許多企業除在經濟發展上有亮麗的表現外，更持續關注並投入社會公益及永續發展，展現企業正向力量。「企業做志工，首選在新北」邀請其中17家與市府長期合作投入志願服務的企業代表到場共襄盛舉。

板信商業銀行副總經理張奇勳分享服務經驗表示，板信志工連續2年參與愛兒包打包作業，希望給予弱勢家庭小爸媽滿滿的愛，並捐款25萬元支持此一方案；更於2021年捐贈新北防疫基金300萬元，以支持防疫政策和作為，同仁在參與志工過程中，也凝聚了向心力，強化了對公司文化的認同。

和泰汽車公司本部長劉松山也分享員工服務經驗，包括種樹、淨灘、淨海等活動。近年來更投入弱勢關懷，捐贈yoxi千趟接送服務，協助弱勢兒少就醫、就學等，駕駛感動說開計程車還可以當志工服務偏區老奶奶及孫子，開心得幾天睡不著。另外也持續推動「TOYOTA玩具愛分享」，更捐贈新北防疫基金325萬元，支援市府防疫工作。

侯友宜表示，新北市幅員廣闊且城鄉差距大，每個角落都有議題和服務需求，包括「二手惜物、環境保護、動物保育、農事服務、社會公益及生態維護」等，透過新北市志願服務推廣中心提供企業客製化的規劃與媒合，可創造「企業、志工、社區」三贏的局面。

張錦麗說，各企業如對於志願服務規劃有任何需求，都歡迎洽詢新北志願服務推廣中心，服務專線2981-9090，共同展現企業志工的愛心志業。