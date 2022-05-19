台北當代強勢回歸！限量NFT藝術家名單搶先看　開幕夜公共藝術把星空搬進室內

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)因疫情停辦兩屆，2022台北當代回來囉！雖然受到疫情影響，今(19)日開幕的台北當代規模較以往縮水，帶來3大展區及6大公共藝術計畫項目，共計有62間精選的國際頂尖畫廊、200 位藝術家，以及 1000 件世界級的當代藝術作品，自即日起至22日台北世貿一館登場。

台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）及台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）今日皆出席記者會，瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示，任天晉在過去兩年很常打電話給他談辦台北當代的事，並笑稱「打到他都不敢接」，然而，他對藝術的熱情跟執著力促藝博會順利舉行；據高淨資產家調查顯示，台灣的收藏家對發現新和熟悉的藝術家持開放態度，尤其對數位藝術品有著特別強烈的興趣。

今年許多知名國際級畫廊帶來的精彩作品，包含卓納畫廊呈現義大利已故國寶藝術家喬治·莫蘭迪（Giorgio Morandi）最經典的兩大系列《靜物》及《花卉》中的作品；英國Jack Bell Gallery帶來Aboudia，Ajarb Bernard Ategwa及Marc Padeu繪畫；倫敦Carl Kostyál則展示英國新生代藝術家Felix Treadwell全新系列畫作；巴黎LIUSA WANG展出台灣新銳數位藝術家致穎作品。

台灣畫廊部分，誠品畫廊展出刁德謙及陳文驥作品；DOPENESS ART LAB 帶來印尼藝術家Roby Dwi Antono虛幻可愛甚至有點詭異風格的創作；大象藝術空間呈現「東方畫會」朱為白、霍剛、蕭勤等創始成員及成員作品；亞紀畫廊規劃台灣重要當代藝術家侯俊明個展。2022台北當代必看亮點！香港WOAW GALLERY挪威藝術家首次參展 四大NFT平台每日準時上線



Aboudia(圖擷取自Jack Bell Gallery)



徐瑞憲(圖/台北當代)

公共藝術展區「實境計畫」（Node）挑戰空間限制，3件展出作品包括：藝術家郝經芳 & 王令杰（御書房藝廊）作品《星空》，在開幕當晚帶來星空樣貌，希望能帶給現場觀眾感受璀璨無比的星空；徐瑞憲（双方藝廊）作品《夢想盒》解構了台灣第一部具有代表性的機車款式「野狼125」，代表一個男孩成長過程中的勇氣與挑戰，用一部機車來完成未來的種種實踐與生命體驗；邱承宏（TKG+）的作品《繡燕》延續了2020年《水泥動物園》，藝術家將山林間被掩埋的混凝土動物軀體中的折舊缺陷、裂痕縫隙，以 3D 列印技術等比放大，並以自然礦物及黃銅為材料，將這些物質混合再製成數件尺寸不一的磨石雕塑，並用工業吊車懸置於展間。

NFT專區「藝動區塊」每日上午11時10分，「SOYL 所有」將為入門者現場教學如何購買NFT作品；11時30分至12時30分，於台北當代官網的專屬頁面限時開賣藝術家的限量版次NFT藝術作品，並同時開放現場觀眾與線上觀眾搶購。參展的四組藝術家為Feral File的藝術家組合Whistlegraph（成員為Jeffrey Scudder、Camille Klein、Alex Freundlich）、Art Blocks 的Ben Snell、Outland 的Rachel Rose、SOYL的黃海欣。

台北當代長期合作官方夥伴 BMW 與美國知名藝術家傑夫昆斯Jeff Koons共創生產全球限量99台「THE 8 X JEFF KOONS」。Jeff Koons以大膽奪目的視覺重新改造 THE 8 Gran Coupé 四門旗艦跑車，車款於台北當代現場搶先亞洲地區首度公開實體展出。Koons的鮮艷大型氣球動物裝置巧妙融合普普、觀念與俗艷，是國際重要的當代藝術家。



黃海欣NFT創作(圖/黃海欣IG)