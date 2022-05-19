協助台灣中小企業作好淨零基本功　環保署公布碳盤查指引

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應氣候變遷，全球超過130個國家，5,200家企業提出淨零排放的目標與時程，為協助台灣企業作好淨零基本功，行政院環境保護署今（19）日公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，提供不同需求者瞭解盤查及執行方法，並可作為企業進行溫室氣體減量的依循。

環保署環管處處長兼氣候變遷辦公室兼主任蔡玲儀表示，因應氣候變遷，台灣也展開「溫室氣體減量及管理法」的修法，上週在立院討論時，以「2050淨零排放」一條最受矚目，是政府、事業、國民全體的共同目標，必須積極跟上全球腳步。

蔡玲儀指出，環保署過去提出的溫室氣體盤查登錄作業指引，僅針對大型排放源，如今新版指引則增加了對中小企業自行展開盤查的協助，環保署規劃從6月開始與地方環保局合作，分區舉辦多場說明會向中小企業進行說明。

據經濟部統計，全台約有10多萬家從事製造業的中小企業，未來將面對國內外供應鏈要求進行盤查，將是最需要運用此新版指引的對象，然國內碳排貢獻也有10%來自住商服務業，環保署將輔導大型百貨零售業對用電、物流配送、廢棄物處理等範疇展開碳盤查，以作為減碳、節電的依據。

蔡玲儀說明，並非所有展開盤查的企業都需要進行查證、登錄或揭露，要視法規與產業鏈要求而定，建議中小企業在展開盤查前先舉辦起始會議，釐清為何盤查，確認所受規範與所需資料。然因應更大量、更多元的查證需求，此次修法將查驗機構分級，預計今年修法完成後，明年訂定子法後就能有國內查證機構上路為中小企業提供服務。

環保署公布的溫室氣體盤查登錄作業指引，指引內容重點分為3篇，第1篇認識溫室氣體盤查，將介紹何謂盤查、為什麼要盤查、誰需要盤查以及盤查有哪些規範、盤查作業基本程序、盤查結果哪些要查證、登錄或揭露。

第2篇開始盤查，提供使用者依照各自盤查需求，開始進行盤查。由於盤查作業所使用之數據與資訊來自公司各個部門，因此建議企業內部先有高階主管召開起始會議，以確保盤查作業順利推動。

第3篇是環保署公告應盤查登錄大排放源適用的盤查作業程序。

環保署表示，企業可以自己參照本指引動手做盤查，如屬環保署公告應盤查、金管會永續發展路徑圖規範對象或供應鏈需要者，盤查結果才需要經查驗機構查證，盤查指引公布在環保署事業溫室氣體排放量資訊平台，供各界使用。