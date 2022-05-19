印太經濟架構沒有台灣 外交部：積極爭取參與

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國總統拜登（Joe Biden）將在日本東京正式宣佈成立「印太經濟架構」組織，台灣並未被納入其中。外交部發言人歐江安今（19）日表示，將協同國內經貿相關單位積極爭取參與。

為加強美國在印太地區的連結，拜登政府去年10月宣布將成立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），然因疫情等緣故遲至近日才鬆口要宣布成立。

台灣身為印太一員以及美國重要貿易夥伴，多次表達參與意願IPEF卻未獲的回應，更傳出美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於參議院財政委員會3月中的閉門會議上表示，現階段沒有納入台灣的打算。

儘管有兩百名美國跨黨派眾議員聯名致函支持，國務卿布林肯（Antony Blinken）也在４月28日於國務院2023財政年度預算請求聽證會上強調IPEF具包容性，「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」，台灣此番依然被排除在外。

美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）及共和黨首席議員芮胥（Jim Risch, R-ID）領銜52位跨黨派聯邦參議員，於5月18日連署致函要拜登納台灣入IPEF。

針對美國議員友台舉動，外交部發言人歐江安指出，該份獲得過半參議員支持的信函肯定台灣為美國長期且重要的貿易夥伴，自2020年以來台美在「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）機制下討論5G資安、供應鏈韌性、基礎建設等多項議題，與IPEF高度契合，並強調台灣參與印太區域經濟合作機制，對美國安全利益至關重要，美國等盟友與台灣的經濟交流愈多，共抗脅迫的集體韌性將愈加強勁，將台灣納入IPEF正是美國體現對台灣「堅若磐石」承諾的珍貴訊息。

歐江安表示，我國樂見拜登政府推動創立IPEF，對布林肯的友好發言、美國國會民主與共和兩黨的參、眾議員對我方的高度支持表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安表示，外交部除將協同國內經貿相關單位積極爭取參與外，也將持續與美國等區域理念相近夥伴加強合作，維護以規則為基礎的區域經貿秩序，共同促進印太區域的自由、開放、穩定與繁榮。