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【累計破百萬例】5/19台灣本土+90331　增1例4歲幼童併發腦炎重症個案

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/19 14:30
【累計破百萬例】5/19台灣本土+90331　增1例4歲幼童併發腦炎重症個案

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增90,378例COVID-19確定病例，分別為90,331例本土個案及47例境外移入(41例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之90,331例本土病例，為43,597例男性、46,682例女性、52例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(24,826例)、桃園市(13,827例)、臺北市(12,060例)、臺中市(7,444例)、高雄市(6,576例)、臺南市(4,795例)、新竹縣(2,702例)、基隆市(2,530例)、彰化縣(2,313例)、宜蘭縣(2,144例)、屏東縣(2,142例)、新竹市(1,877例)、苗栗縣(1,513例)、花蓮縣(1,345例)、雲林縣(1,048例)、南投縣(1,026例)、臺東縣(692例)、嘉義縣(664例)、嘉義市(462例)、澎湖縣(186例)、金門縣(137例)、連江縣(22例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、58例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月16日，死亡日期介於5月7日至5月17日。

【累計破百萬例】5/19台灣本土+90331　增1例4歲幼童併發腦炎重症個案【累計破百萬例】5/19台灣本土+90331　增1例4歲幼童併發腦炎重症個案
【累計破百萬例】5/19台灣本土+90331　增1例4歲幼童併發腦炎重症個案

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為30例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，感染國家為中國大陸1例、調查中46例，入境日介於今年4月27日至5月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,070,561例確診，分別為12,392例境外移入、1,058,115例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染，1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,235例COVID-19死亡病例，其中1,220例本土，個案居住縣市分布為新北市585例、臺北市405例、基隆市64例、桃園市36例、彰化縣23例、臺中市21例、新竹縣14例、高雄市13例、花蓮縣11例、屏東縣8例、宜蘭縣及臺南市各7例、雲林縣6例、臺東縣及嘉義縣各5例、南投縣4例、苗栗縣3例、新竹市、嘉義市及金門縣各1例；另15例為境外移入。
新冠肺炎

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