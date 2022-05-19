台灣行政院修礦業法刪霸王條款　新增一次性補辦環評和原住民諮商同意

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）行政院會19日審查通過礦業法修正草案，除刪除「霸王條款」外，針對未曾辦理環評的礦場一次性補辦環評，如果礦場位於原住民族土地或部落周邊，要求研業權者舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工，該礦業法修正草案已送立法院審議。

經濟部19日透過新聞稿表示，在經過歸零思考，就各界所關注的國土資源保育、永續發展、原住民族權益、資訊公開及民眾參與等議題，進行跨部會溝通整合，再就土地使用權取得及礦場加強管理等相關條文，除修正部分文字外，並加強立法說明，以回應各界期待。

經濟部指出，礦業法修法主要有六大重點包括，第一、刪除俗稱「霸王條款」，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案補償規定，及刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

第二、強化環境保護，要求業者一次性補辦環評。針對環境影響評估法規施行前，未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響的礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，如果於修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地；並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

第三、尊重原住民族權益，原住民採取礦物資源，無須取得礦業權；針對礦場位於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內的公有土地者，新申請礦業用地時，要求礦業權者依原住民族基本法規定，辦理諮商同意；既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意，如未辦理將廢止礦業用地，未獲同意或過程延宕者，則要求停工。

第四、落實資訊公開並保障公民參與。受理礦業申請案階段即進行資訊公開的程序，並在礦業用地申請及礦業權展限階段，增加當地居民參與機制。

第五、加強礦業管理及開採量管制。新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，開採數量，落實總量管制；提昇礦場環境維護標準，須經環境技師簽證；加強礦場自我管理及礦業用地使用完畢後的整復規定及罰則。

第六、新增提撥礦產權利金之一部分，作為回饋受礦業開發影響的當地居民的經費來源，並將相關機制法制化。