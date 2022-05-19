美國現罕見猴痘病例 疑與歐洲疫情有關

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國傳出了一起罕見的猴痘（monkey）案例，衛生當局正調查是否與近期歐洲疫情有關，此種疾病傳染力不高，但致死率可達10%，不可大意。

綜合美聯社與世衛資訊，麻州18日通報了美國今年首起猴痘病例，是一名5月初從加拿大返國的男子，已住院治療，狀況良好。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，此起案例並無大眾傳播風險，但相信還會有更多案例。

猴痘通常僅在非洲出現，其他地區的案例多半有非洲旅遊史，去年美國德州、馬里蘭州也各自通報了一起案例，皆曾造訪奈及利亞。由於本月英國、葡萄牙、西班牙也出現了少數個案，美國正與加拿大、英國協力調查麻州案例是否與當地疫情相關。

歐洲衛生單位表示，目前發現的個案，多為同性戀或雙性戀男子，不排除是透過性行為傳染。

猴痘是人畜共通疾病，與天花（smallpox）皆屬正痘病毒群（orthopoxvirus）。初期症狀如感冒，也有淋巴結腫大、臉部身上長疹子的情形。非洲疫情多半是遭嚙齒動物或小動物咬傷染上，但也能透過患者飛沫、體液感染。

猴痘病情可輕可重，有的毫無症狀，但膿瘡可能奇癢無比或有疼痛感。此病毒對兒童風險高，且若孕婦染病，可能傳給胎兒，或造成死胎。人傳人風險雖不算高，但致死率最高達一成。