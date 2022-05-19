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WHA無視國際共識拒台灣與會 外交部：遺憾與不滿

儘管支持台灣參與世衛大會的聲浪一年高過一年，美國總統更簽署法案支持台灣重獲觀察員身份，然而今年依舊未能獲得邀請。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/05/19 13:03
台灣申請與觀察員身份參與世衛大會再次受挫，對此外交部發言人歐江安表示遺憾與不滿。（圖／中央社）

台灣申請與觀察員身份參與世衛大會再次受挫，對此外交部發言人歐江安表示遺憾與不滿。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）第75屆「世界衛生大會」（WHA）22日即將登場，儘管外界強力聲援，多方聯名致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請我國以觀察員身份與會，外交部發言人歐江安今（19）日表示，遺憾仍未接獲邀請函，對於此等無視國際廣泛聲援、再度拒絕台灣之舉，外交部深表不滿與遺憾。

本屆世衛大會將於22日到28日在日內瓦舉行，且為疫情後首度恢復實體辦理，許多國家對我國參與國WHA皆抱持贊同態度，包括美國總統拜登於5月13日簽署友台法案支持台灣重獲觀察員身份，G7外長會議聯合公報支持台灣參與WHA，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）總計有來自34個國家共1504位國會議員聯名致函譚德塞聲援台灣，中南美洲及加勒比海地區共20國、2000位各界友人也疾聲呼籲邀請台灣加入WHA。

此外，我國13個友邦也已向世衛大會提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議案，並要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆WHA全會議程；該提案能否納入議程，將在WHA總務委員會及全會進行討論。歐江安對於友邦展現的堅定支持表達誠摯感謝。

台灣以觀察員重返WHA是眾盼所歸，然而距離會議僅剩寥寥數日，台灣依然未能獲邀與會，對於WHO未能秉持中立、專業原則，一再忽視台灣參與WHO及WHA的必要性與急迫性，以及國際社會廣泛聲援台灣的堅定立場，再度拒絕邀請台灣以觀察員身分參與WHA，歐江安深表不滿與遺憾。

歐江安強調，為展現我國爭取參與WHA的決心，政府將籌組「世衛行動團」，由衛生福利部政務次長李麗芬率團赴日內瓦，與各國代表團就對抗疫情等全球公衛事務進行交流。外交部與衛福部將持續與友邦及理念相近國家密切合作，全力爭取參與世界衛生組織及世界衛生大會，以維護國人的健康安全及福祉。
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更新時間 : 2022-05-19 14:26 GMT+08:00

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