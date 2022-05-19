為台灣爭光！台南青農用印加果榨油參加法國競賽　初試啼聲即奪金

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南青農陳憲弘投入印加果的種植，並委託生技公司加工壓榨成印加果油，近日榮獲法國農產品加值協會(AVPA)國際油品競賽金牌獎，台南市政府18日派員代表黃偉哲市長前往其住家貼紅榜並公開表揚。

台南青農陳憲弘表示，在清一色是歐美國家得獎的榜單中，赫然出現台灣「Taiwan」字眼，讓他十分感動。他說，2021年年底他以「南風國際實業社」的名義報名參加，今年二、三月將「台灣中海拔頂級印加果油」空運寄到法國巴黎讓評審品嘗評比，初試啼聲便為臺灣爭光。

陳憲弘說明，法國農產品加值協會（AVPA, Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles）是2005年於法國巴黎成立的非政府組織，在全球五大洲有超過1,000名成員，該協會的目標是提高農產品的價值，目前設有巧克力加工、食用油、咖啡烘焙及茶葉4項國際比賽，台灣過去均有參加此項國際比賽的經驗，尤其是茶葉項目的常勝軍。

陳憲弘分享，自己曾經種植過紅龍果、絲瓜、小黃瓜等多種作物，直到三年多前在偶然機緣下朋友送印加果苗給他，提及這是有益身體保健的新興作物，他發現國內的印加果油大多自國外進口，何不自己來種種看，起初是小面積種植，給家人飲用自己產製的印加果油後反應不錯便決心擴大經營。並以無農藥、無化肥的方式種植印加果，並輔以有機肥、自製酵素、光合菌等栽培管理。

此外，他翻閱外國文獻，發現印加果常應用在保健及美容產品，因此除了印加果油外，他持續研發了「台灣中海拔印加果油軟膠囊」、「台灣中海拔印加果油曲現暢凍」，為因應現代人喜愛喝咖啡，也推出了濾掛式的印加果油咖啡，愛美的女性也有「印加果特潤活妍精萃乳」可以選擇。

新鮮的印加果實是綠色的，外型星星，故又稱星星果。(照片由台南市政府提供)