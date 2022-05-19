「恐攻型暴力事件」之後，蔡政府該有什麼做為？

看完張宣信牧師的代禱信，知道發生在南洛杉磯的槍擊事件第一現場出事的過程，感覺到這不是單純的暴力事件，兇手的仇恨犯罪手段「隨機殺人」，而且是以鐡鏈鎖門，意圖屠殺全部在場台灣基督教長老教會教友，並準備縱火汽油彈，在殺人後焚毀整個犯罪現場滅證。這樣的預謀，與「恐怖主義」攻擊事件沒有兩樣。

美國警方已經逮捕人犯以殺人罪及殺人未遂罪辦理，這是不夠的，應該加入反恐調查，也就是從組織犯罪的方向調查共犯。兇手是個「反對台獨」的激進份子，參加由中共所主導的「中國和平統一促進會」。這樣的政治背景與他的恐怖主義犯行之間到底有什麼連結性？美國情治單位不能沒有介入調查。

同樣的合理懷疑也是台灣朝野都應該關注的焦點。如果這樣的屠殺行為是有組織犯罪的背景，還有中共的陰影，台灣政府更應提高警惕，提高規格主動聯絡美國，派出國安層級的調查小組赴美協助美方辦案。

面對中共對台灣的武力威脅，幾年來軍事戰略專家不斷分析可能的襲擊方式，包括「超限戰」「灰色地帶」…，都指出中共對付台灣人，沒有留情（no mercy)，也是這次屠殺事件的特徵。台灣執政黨不能沒有警覺，這可能是個新的「對台暴力模式」，對台獨發出警告，而且是在美國國會不斷推出挺台法案，向著台灣是個主權獨立的國家方向移動的時間，又在美國剛剛發佈新的對台「事實清單」刪除「台灣是中國的一部份」及「不支持台獨」的字句之後。

中共每次攻擊「台獨」，所使用的套路都極狠毒 ，最常說的是「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。」這種明的威脅，後面「暗的手段」是什麼？「中國和平統一促進會」的參與者怎麼會有持槍殺人放火的意圖？「從來沒有好下場」指的是什麼？

美國的調查也應該要包括就此案的疑點要求中共澄清關連。加州地區是此次出事的「焦點紅色警戒區域」，必須有預防措施，除了要聯邦調查局介入偵查外，也要實施必要偵控，特別是對在地「反台獨」的組織及個人進行調查。加州的台灣鄉親可以向當地的美國州及聯邦民意代表陳情立案。

這是屠殺事件之後一連串防範未然的必要思考。台灣執政黨到目前為止都未採取積極的措施，是不可思議的事。

中共陰謀犯台，無所不用其極，這已經是全球民主國家共識，問題是實際的手段，付諸行動的是什麼？此次暴力事件，必須用這個角度思考。如果中共已經認定台獨是國際化進行式；如果中共自知俄烏戰後，以軍事行動犯台已經沒有可能性；如果中共查覺在台灣的「親共勢力」已經沒有可以利用的價值；如果中共對於美國社會普遍反共挺台感到無計可施；如果中共敢怒不敢言於美國新的立法「軸心法案」鎖定習近平為調查目標….，這些不利於中共的因素一一湧現，而中共毫無能力處理，這種「挫敗感」是不是會導致在加州這個台灣人社區特別是基督教長老教會的「仇恨行動」？這是事件發生的脈絡及沉底因素（precipitated factors)，都必需進行分析調查，才能阻止未來事態擴大。事件發生在美國，美國政府當然必須採取措施，依據事實追索可能的危機。現在有些媒體把案情轉移到美國槍枝合法化造成武器泛濫⋯⋯是「協助脫罪」的邪惡干擾。而且任何把這個事件當成是「台灣人在美國殺台灣人」的暴力事件，更是惡意的帶風向。

這次不幸事件可堪告慰的是台灣人在遭受突發攻擊時，沒有屈服。特別是為台裔醫師鄭達志（John Cheng）衝向兇手連擋三槍的英勇精神，及張宣信牧師無懼的衝向殺人者投擲椅子制服兇手的當機立斷都是台灣人「反抗基因」的卓越表現。而長老教會信眾沒等到荷槍實彈的警察到場，就徒手合力擒兇的過程，更震撼美國社會。

面對這個「恐攻型暴力事件」，蔡英文總統領導的政府該做什麼？這幾天大家都在問，大家都睜大眼睛在看，大家都在等。