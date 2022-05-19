2022澎湖自行車跳島嘉年華啟動　台灣「春浪音樂節」首度移師菊島

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由澎湖國家風景區管理處辦理「2022澎湖自行車跳島嘉年華」，18日在台北為「在地專業領騎服務」、「一騎攻上台灣小百岳」、「澎湖騎旅認證」、「澎湖跳島101K自行車活動」，及首度移師澎湖舉辦「春浪音樂節」進行整合宣傳活動，並邀請全台車友以慢遊方式，深度體驗世界最美麗的海灣。

為展現澎湖多元自行車網絡建設成果與加強綠色運具之低碳觀光旅遊，交通部觀光局表示，於「澎湖自行車跳島嘉年華」活動中，首先登場是「自行車領騎服務」活動，期盼讓車友以更深度、體驗式的感受有「世界最美麗海灣」之稱的海上明珠。

5月28日配合世界自行車日騎遊環台的活動，第二波是規劃「一騎攻上台灣小百岳自行車活動」，讓車友騎自行車直接攻頂全台海拔最低20m的第100座小百岳-蛇頭山，除了達到綠色低碳觀光旅遊外，行程內也包含建城400年荷蘭城遺址的導覽解說，以寓教娛樂及深度漫遊去體驗澎湖菊島的美。

為持續滾動活動熱度，觀光局表示，即日起至9月30日止推出「騎旅認證chill」的線上活動，車友來到澎湖-菊島多元服務路線沿途的「澎湖遊客中心」、「蛇頭山遊憩區」、「林投公園(沙灘) 」、「中屯風力園區」、「嗨鼠裝置藝術」、「魚躍有餘地標」及「漁翁島燈塔」任一景點打卡並公開分享於社群媒體，每個月都將抽出一位幸運車友送出Apple的Home Pod Mini。

這次的壓軸活動就是9月25日的「澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」，活動分為挑戰自我的101K挑戰組，以及闔家歡樂的20公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友能挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。

觀光局表示，台灣具指標性原創音樂節品牌「春浪音樂節」今年首度移師澎湖，將於6月25、26日於澎湖「亞果青灣山城」舉辦，邀請到周華健、動力火車、艾怡良、麋先生、怕胖團等多位金曲卡司的歌手，讓澎湖自行車活動更增添趣味。

交通部觀光局林信任副局長表示，「2022澎湖自行車跳島嘉年華」將透過一連串自行車活動，邀請全台車友一騎嗨翻到9月底。同時宣布「澎湖跳島101K自行車活動」即日起開始報名，請大家呼朋引伴一起到澎湖自行車跳島旅遊，以20公里時速欣賞、體驗菊島獨特的魅力。

自行車領騎服務報名表單網址：https://reurl. cc/02ya8K

澎湖跳島101K自行車活動報名網址：https:// reurl.cc/yr65mD

照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供