經貿大躍進 立陶宛Q1對台出口大增63%

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台立經貿關係深化有成，立陶宛外交部18日發布統計數據，該國出口貿易額今年第一季較去年同期成長35.7%，其中對台出口成長63%，台曆貿易關係潛力大。立國對立國外交部於官網特別凸顯與台灣的合作成果，並將中華民國國國旗標示於顯眼位置。

受中國壓迫 出口貿易額不減反增

中央社報導，據立陶宛外交部援引的統計局數據，今年1至3月，立陶宛製貨品出口貿易額總計達63億歐元，較去年同期成長35.7%。立國於歐洲的主要出口市場包括拉脫維亞、德國和波蘭；其中，對德出口成長超過3成，對波出口翻兩倍。

立陶宛貨品向印太區域的出口總額也漲幅顯著，包括新加坡成長120%（總額7800萬歐元）、澳洲成長近180%（總額約4100萬歐元）、南韓成長101%（總額3070萬歐元），以及台灣成長63%（總額約5900萬歐元）。

此外，立陶宛外交部提到，美國去年首度躍升立陶宛前三大出口市場，今年第一季對美出口貿易額更較去年同期成長25%。

對於出口貿易額不減反增，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，政府的出口市場多元化以及與「理念相近夥伴」發展合作的政策奏效，政府的經貿外交團隊將持續協助業界在全球開拓新市場。

台立貿易初現成效 在野撐中國明年大選備受考驗

報導指出，2020年12月上任的立陶宛跨黨派執政團隊致力拓展、深化與印太區域的關係，除了在澳洲、南韓和新加坡新設大使館，在台灣的經貿辦事處也可望於今年揭牌。

然而，立陶宛國內依然有政治勢力質疑政府發展對台關係「得不償失」。藍斯柏吉斯近日在國會再度遭議員質問，發展對台關係到底有何具體成效。

此外，有立媒報導，台灣拒絕購買立國穀物，讓業者開拓新市場的期待落空。台、立雙方官員皆駁斥報導與事實不符。

立陶宛安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）向中央社表示，立台關係發展不到一年，但初步的經貿合作成果已展現可觀潛力。

據聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）資料，立國2021年對中出口額約為2億7000萬美元（約2億6000萬歐元）。勞里納維丘斯認為，儘管規模遠比對台出口貿易大，但這是立陶宛投資中國市場約10年的成果。只要策略、作法正確，立國對台年出口額可望不到10年就能達到3億歐元規模；更重要的是，考量國家安全和長遠利益，立陶宛應將對中國的經貿依存度減至最低。

勞里納維丘斯也提醒，隨著立陶宛即將於2023年舉行地方選舉、於2024年舉行國會和總統大選，在野陣營以及北京的在地協力者勢必將加大對執政聯盟的施壓力道。總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）今年1月曾表示，有鑑於選舉對國內政治局勢的影響，2022年恐怕是執政聯盟有條件專心施政的最後一年，政府必須把握衝刺。