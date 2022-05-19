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台北國際書展31國書商參展　加碼發行限量抵用券20萬張　　

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/19 09:42
(圖/台北國際書展)

(圖/台北國際書展)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台北國際書展將於6月2日至7日照常舉辦，文化部於18日宣布，將加碼發行價值2000萬元的購書抵用券。

為鼓勵民眾於書展消費，文化部宣布，加碼發行20萬張、每張面額100元，價值2000萬元的購書抵用券；同時，考量退展業者已付出的籌備成本，除原先書展基金會退回展位費3成外，文化部將另酌予補助前置支出費用，以減低業者損失。

台北書展基金會統計，截至17日申請退展日止，共有86家國內業者退展，約佔全數279個參展單位的31%；尚有162家國內業者、31個國家，共193個單位繼續參展。

文化部指出，長達三年疫情的干擾及書展停、續辦的抉擇，文化部深刻理解業者對於疫情及展出成效的擔憂，也能充分感受退展業者為難的決定及盡力投注心血後的損失。所以，除書展基金會將退回3成展位費，文化部將特別對退展業者已投入的前置費用酌予補助，以減低業者損失，實際辦法文化部將與書展基金會討論後另行公佈。

文化部表示，針對參展業者，文化部除原先已宣布補助最高7成展位費，以及以3成展位費為上限的防疫相關支出，文化部今再加碼，提高防疫相關支出以5成展位費為上限，合計展位費及防疫補助，以參展業者所繳納的全額展位費為上限。

文化部強調，今年正逢台北國際書展30而立之年，正如英文主題「Reading & Publishing Beyond the Pandemic」，期盼在嚴謹防疫及出版界努力下，能讓國人安心進場，看見蓄積3年豐沛的出版能量，也讓台北國際書展重新回到國際舞臺。
台北國際書展

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更新時間 : 2022-05-19 09:53 GMT+08:00

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