國民黨徵召張善政參選桃園市長按讚 韓國瑜：籲提名過程中充分溝通、協調

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）迎戰今年底縣市長地方首長大選，國民黨今（18）日確定提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴角逐連任，同時也徵召前高雄市長韓國瑜參選總統時的副手張善政，參選桃園市長。提名公布後，韓國瑜晚上在臉書上先向張善政道賀，同時卻也微妙地呼籲藍營在提名過程中充分溝通、協調。

黨主席朱立倫在下午記者會上表達強烈期望，望張善政贏得桃園首長席次，指張善政是國民黨在這個「國門之都」最需要的候選人；朱立倫隨後與副主席連勝文等人與張善政攜手高喊「凍蒜」口號，並呼籲團結勝選。

朱立倫說，張善政是著名學者，過去任職於acer與google兩家公司12年之久，後來擔任行政院科技政委、行政院副院長、行政院長，是一位受到肯定、具有國際觀的科技人。

朱立倫表示，他的家鄉桃園是國門之都，希望一位有國際觀、領導能力與行政經驗豐富的市長，桃園是亞洲矽谷、科技新都，希望有一位科技人擔任市長，張善政的資歷是國民黨在這個城市最需要的，能改變這座城市，

張善政會後在個人臉書粉絲頁上說明接受國民黨黨主席朱立倫邀約、願意代表國民黨投入桃園市長選舉的過程。他說，經過輾轉深思後，決意投入桃園市長選戰，願意用畢生專業和行政資歷，為桃園、為台灣實現一個「原本就應該享有的美好未來。」

韓國瑜也在晚上透過臉書力挺張善政，感謝張善政義無反顧願意擔任他副總統候選人，指張善政是位充滿熱忱、重情義，且在科技與工程領域發光發熱的專業人才。

韓國瑜並透露昨（17）日在電話中才得知張善政被徵召參選桃園市長，且他也決定接受徵召參戰，令他相當敬佩。話峰一轉，韓國瑜也喊話黨中央在提名過程中要充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益。