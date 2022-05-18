【金曲33】蔡健雅入圍8項成大贏家　盧廣仲、黃宣角逐歌王寶座

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)第33屆金曲獎今(18)日揭曉入圍名單，盧廣仲、黃宣及裘德將角逐最佳華語男歌手，蔡健雅及魏如萱將爭奪歌后寶座，其中，蔡健雅以新專輯專輯DEPART入圍8項提名成為大贏家，頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行。

第33屆金曲獎入圍名單

最佳華語男歌手獎

盧廣仲／勵志論／添翼創越工作室

許鈞／美夢公司／環球國際唱片股份有限公司

YELLOW黃宣／BEANSTALK／否極泰來音樂股份有限公司

馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》／馬念先工作室

裘德／最後的水族館／眾水之音文化傳播有限公司

崔健／飛狗／環球國際唱片股份有限公司

最佳華語女歌手獎

Karencici／99% Angel／華研國際音樂股份有限公司

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司

蔡健雅／DEPART／環球國際唱片股份有限公司

以莉高露／尋找你／海岸音樂製作所

魏如萱／HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司

袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON／華納國際音樂股份有限公司

最佳台語男歌手獎

王俊傑／看無／這虎音樂工作室

蕭煌奇／舞台／環球國際唱片股份有限公司

蘇明淵／「敢敢」／風潮音樂國際股份有限公司

大支／台灣隊長／人人有功練音樂工作室

張伍／黃昏／任意門娛樂股份有限公司

最佳台語女歌手獎

朱海君／正確的答案／豪聲唱片有限公司

賴慧如／愛毋是一種罪／時代創藝企業有限公司

黃妃／無閂／華特國際音樂股份有限公司

江惠儀／空／九丸音樂有限公司

張涵雅／下半場／好痛音樂事業有限公司

最佳樂團獎

I Mean Us（梁丹郡、楊詠淳、陳思翰、呂佩蓬、章羣）／Into Innerverse／愛民如子有限公司

野東西（阿良、傑克（邱鉦耀）、XO（鐘晨霖）、阿海（林廷澤）、賽克（蔣沅融）／溯漢創文化股份有限公司

美秀集團（狗柏、修齊、冠佑、婷文、鍾錡）／多色寶山大王／火玄火包股份有限公司

無妄合作社（林玉湛、郭力瑋、謝碩元）／No Mercy／空氣腦唱片有限公司

Flesh Juicer 血肉果汁機（童仲宇（GIGO）、許主携（Matt）、劉宗霖（ZERO）、陳彥文（彥文）、陳佑祥（sionC））／GOLDEN 太子 BRO／街聲股份有限公司

TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／Holy Trip!／華納國際音樂股份有限公司

13月終了（康雅婷、周莉婷、劉曜瑄、吳品翰、林子翔）／和你蠻像的一隻／只有我在有限公

司

最佳演唱組合獎

三牲獻藝（柯智豪、鄭各均、黃凱宇 fish.the）／八仙／創銘實業股份有限公司

新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）／新寶島康樂隊 第12張剪剪花／新樂園製作有限公司

動力火車（顏志琳、尤秋興）／都是因為愛／華研國際音樂股份有限公司

VH （Vast & Hazy）（顏靜萱、林易祺）／文明／添翼創越工作室

影子計劃 Shadow Project（張奕翔、黃鈺强、許宏池）／TAKE A BREATH／滾石國際音樂股份有限公司

恐龍的皮（三角龍、暴龍）／Millions of Years Apart／何樂音樂有限公司

最佳新人獎

裝咖人／夜官巡場／庄尾文化聲音工作室

雷擎／Dive & Give／浮氣音樂有限公司

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方／三角街藝術事業有限公司

許光漢／許光漢／何樂音樂有限公司

呂彥良／新鮮的靈魂／宏揚國際有限公司

Haezee／LOVE MAZE／新禧未來音樂股份有限公司

珂拉琪／MEmento·MORI／街聲股份有限公司

年度歌曲獎

滅人山《滅人山》／貳樓音樂工作室／演唱者：黃連煜、桑布伊

Bluebirds《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司／演唱者：蔡健雅

奶奶《HAVE A NICE DAY》／何樂音樂有限公司／演唱者：魏如萱

玻璃心《鬼才做音樂》／亞洲通文創有限公司／演唱者：黃明志、陳芳語

如果可以《如果可以》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司／演唱者：韋禮安

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司／演唱者：茄子蛋

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／新樂園音樂有限公司／演唱者：ØZI feat. 蛋堡

雛形《雛形》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：徐佳瑩﹚

完整入圍名單請於官網或FB粉絲專頁查詢。