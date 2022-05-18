電音派對！台灣數位藝術家吳哲宇紐約爆紅　NFT沉浸式個展演算法編寫孤獨寧靜感

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)數位藝術家吳哲宇精選NFT創作於台北舉辦個展《混沌實驗室》，一睹當今因NFT爆紅的生成藝術。

新媒體藝術家吳哲宇目前居住於紐約，畢業於交大電機系，2018年赴紐約大學取得整合數位媒體碩士，在NFT（非同質化代幣）熱潮裡大放光彩成為另類的台灣之光，幾乎每次推出NFT幾乎都能賣到新台幣50至60萬元，但會爆紅卻是因為作品意外被盜用，他的創作到底有什麼魔力？連宏碁集團創辦人施振榮都說好，讓我們一起搶先來看看吧！

剛滿27歲的吳哲宇於台北舉辦個展《混沌實驗室》，於台北101內的双融域(AMBI SPACE ONE)登場，他利用程式編碼及演算法產生的生成藝術（Generative Art），形式類似電腦上的螢幕保護程式，加上電音編曲及古典樂，呈現於近兩年創作的海、孤島、魚等系列，透過線條模擬拍打在岸上的海浪，吳哲宇說，他試圖抽取自然世界的靈魂放到數位世界裡探索生命，用理性的程式創造感性的藝術，希望觀眾放慢步調享受作品帶來的寧靜，一起徜徉在波光粼粼的海洋或是靜看在黑暗中發光的海底生物。



吳哲宇將於VIP貴賓場帶來live表演(圖/Taiwan News)



吳哲宇呈現內心中的孤獨島嶼(圖/Taiwan News)



有稜有角的線條模擬海浪也保留數位感(圖/Taiwan News)

無論是用幾何像素圖形組合成的孤獨島嶼，或是由色彩繽紛的線條組成的混沌狀態，都是藝術家於紐約留學的心情寫照，吳哲宇把在外生活感受到的孤寂，對自己的質疑、飄渺感、不安等情緒帶到作品試圖呈現超然的存在，《糾纏》、《混沌》等系列結合數學、物理及粒子程式碼，產生完全無法預測的隨機結果，其中很扭曲的線條跟塊狀是因為當初心情不好，還有模擬顏料噴灑的圖形，彩色中混合的黑色則代表人生的苦，旋轉的線條則是他想像自己是孤單的舞者一直轉圈，呈現腦裡的混亂狀態。

此次，吳哲宇精選50件互動式NFT創作，首次跳脫虛擬世界展出，他形容展覽為「電音派對」，從以前在家窩在電腦前寫程式，到現在於大空間放映，沉浸式的展出希望觀眾能被「純粹的原始美感震懾」，而大家也不用擔心看不懂，因為吳哲宇的抽象印象派畫風是為了讓大家「看不清楚才留有想像空間」。

展覽將於5月20日展至22日，將舉辦NFT相關工作坊，已開放線上購票，詳情請前往官網查詢。