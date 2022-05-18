為何非洲人已不想接種新冠疫苗？

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）當新冠疫情仍在歐洲、美洲、亞洲肆虐，各國政府仍在督促民眾接種疫苗，非洲大陸的接種率卻越發低下。報導指出，當非洲急需疫苗時，富裕國家忙著囤貨，如今大批疫苗送抵當地，盼他們施打以保護歐洲等地人群時，他們已不想接種疫苗。

新冠並非首要致命疾病 接種率低成亞種溫床

《路透社》報導，在非洲13億人口中，僅有17％完全接種新冠疫苗，而一些先進國家則已超過7成。如此懸殊的接種率，部分起因於去年全球疫情嚴峻、疫苗需求最盛之時，富裕國家囤積疫苗，讓急於獲得國際供應的非洲國家焦心沮喪。

如今，大量的疫苗終於抵達非洲大陸，接種率卻日漸走低，據世界衛生組織數據顯示，3月的接種數量下降35%，遠超過2月的23%疫苗接種增長率。

人們現在已不那麼懼怕新冠肺炎，甚至在迦納首都及非洲其他地區，人們對麻疹危險性的認知遠超過新冠肺炎，認為新冠疫情並不構成重大威脅更是普遍看法。在當地，年輕族群因新冠肺炎死亡的比例，低於歐美國家接種疫苗所致的死亡率，年長族群才受到新冠疫情的主要標的。

這讓公衛專家感到擔憂，他們表示，如此龐大的未接種人口，會增加非洲出現新冠病毒全新變異株的風險，然後在歐洲等地取消口罩及旅遊禁令時，散播到當地。

擔憂並非空穴來風。最近數週，在新冠疫情最嚴重的非洲國家之一南非，兩種Omicron亞型的病例激增，官員警告會出現第五波疫情。

國家無力負擔施打經費 民眾接種誘因薄弱

為提高非洲大陸接種率，各國展開流動疫苗接種服務，巡迴當地社區提供注射。然而許多非洲國家無力承擔全國性疫苗巡迴注射所需的車輛、燃料、冷藏箱以及薪資，與此同時，捐助方的資金也遲遲沒有到位。

「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）倡議小組的非洲協調員姆瓦尼基（Rahab Mwaniki）表示，在國內感染率較低的情況下，要非洲人優先施打新冠疫苗以保護世界各地的民眾，這是一個「令人為難的請求」，尤其許多民眾覺得西方並未真正支持過他們。

但她仍然強調非洲人民應當接種疫苗，以保護自己與他人免受新的變異株侵擾。

新冠疫情並非首要問題 糧食、通膨、燃料危機更甚

許多非洲國家對於致命疾病早已習以為常，每年數百萬人罹患結核病，數十萬人死於瘧疾，其中大部分為5歲以下兒童，更有伊波拉病毒週期性的在剛果肆虐。

由於衝突、乾旱以及俄烏戰爭對糧食價格的衝擊，西非正面臨有史以來最嚴重的糧食危機。對許多人而言，比起通貨膨脹、燃料等問題，主要衝擊老年族群的新冠疫情並非最急迫的問題。

如今非洲疫苗充沛，然而疫苗接種站空空如也，當地首批新冠疫苗生產商仍在等待訂單。