5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）BNT兒童疫苗於日前抵台，預計月底開打，加上早已開打的莫德納，台灣有2種可供兒童接種的新冠疫苗。但仍有不少家長憂心接種後的副作用，打與不打？真難抉擇。對此，台大兒童醫院院長黃立民教授強調，無論根據BNT兒童疫苗相關實驗報告或是美國疾病控制及預防中心（CDC）統計，與副作用相比，接種疫苗仍是利大於弊。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會黃立民董事長指出，兒童感染新冠肺炎的染疫及致死率不容輕忽，以美國CDC在2022年5月13日的數據顯示，720萬新冠肺炎確診個案年齡在0至11歲，共佔全美確診個案總數約一成。

其中因染疫死亡的個案，有486例為0至4歲兒童，5至11歲兒童的亦有359例 ，雖然大部分感染新冠肺炎的兒童症狀輕微，然而當病情發展至兒童多系統炎症綜合症（MIS-C）時，兒童的心臟、肺、血管、腎臟、消化系統、大腦、皮膚或眼睛等器官和組織會嚴重受損。

黃立民說明，5至11歲未施打疫苗的兒童，一旦感染新冠肺炎Omicron 株，住院率是打過疫苗的二倍以上。此外，在《新英格蘭醫學雜誌》上發表的一篇論文也指出，5至11歲的兒童和青少年接受2劑BNT疫苗可以預防因Omicron嚴重感染而住院。

值得注意的是，據目前統計顯示，完整施打2劑BNT兒童疫苗的兒童，無論過去是否確診，無發生兒童多系統炎症綜合症或死亡。

黃立民進一步說明，各國新冠肺炎疫苗接種計劃也將高風險因子兒童列入計畫當中，包括肥胖、慢性肺病、先天性心臟病以及患有神經系統疾病或癲癇症的兒童，或有免疫不全的孩子；此舉動是一個重要的里程碑，也證明了兒童新冠肺炎疫苗接種的重要性。

黃立民特別提醒，在2021年11月3日至12月19日期間，美國為5至11歲兒童接種了約870萬劑BNT 新冠疫苗, 施打BNT疫苗後出現嚴重不良反應則是罕見，這也是為什麼小朋友注射新冠疫苗是利多於弊的依據。

國內疫情依然嚴峻，黃立民也提醒青少年與家長把握時機，最好在5月下旬接受校園接種，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。如果家長擔心12至17歲青少年接種追加劑的安全性，基於美國疾病預防控制中心於2021年12月9日至2022年2月20日對12-17歲人群中新冠疫苗追加劑的安全性監測，其中大多數副作用（91.6%）為輕度至中度，通常在追加劑接種後的第2天發生。 因此, 青少年需要接受追加劑疫苗，並在接種疫苗後充分休息。

為了解答家長的疑問，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會特別製作兒童疫苗認識與施打的電子衛教傳單，供家長參考，以便選擇適合家中寶貝的新冠疫苗。