防疫優先、落實風險評估 新北首創SDGs暑假育樂營報名開跑

新北市今(2022)年推出SDGs暑期育樂營，目前已有1,000班以上營隊，超過18,000個名額，自今(18)日中午起陸續開放報名，於暑假持續做好防疫、守護師生健康，並維持正常學習，為降低染疫及疫情傳播風險，採取「高風險線上學習，低風險到校上課」原則辦理營隊，以防疫優先並落實風險評估，讓孩子快樂健康過暑假。
今年度秉持「新北教育123」教育理念，首創推出四大主題「運動(Sport)、科技(Digital technology)、國際(Global)、美感(Aesthetics)」呼應聯合國永續發展目標(SDGs)優質教育與永續發展教育理念，教育局與各級學校開辦一系列SDGs營隊，提供免費多元且優質課程，並開設身障生專屬育樂營，期許孩子參加以平等、適性、和諧為精神的活動，習得發展永續生活知識與技能，開啟永續發展的新生活體驗。例如樹人家商結合運動與科技主題推出「AI大玩家與虛擬實境」營隊，透過學習機器人機件原理到用程式操控、虛擬實境(VR)和AI等原理，進行運動遊戲實景體驗與動手做VR眼鏡，讓學生從做中學快速建構自己的知識與技能。國民運動中心也開設多梯次提供專屬學童育樂營，讓孩子暑期能夠持續運動，培養健康好體能。
在科技活動上也有多元的創客體驗營隊，用淺顯易懂操作介面讓孩子輕鬆學IoT物聯網，帶領他們從實作中認識AI原理。此外，還有樹林國小結合國際與美感主題「一日國際教育遊學－玩轉紐澳再戀大洋洲」營隊，讓孩子體驗有趣手作活動、認識並品嘗紐澳經典零食，學習尊重不同文化，讓小朋友不用出國也能身歷其境，擴展國際視野。
此外，也教育局推出結合今年四大主題的雙語營隊，今年開辦超過50班以上的線上與實體雙語營，以沉浸式英語課程讓孩子學習知識技能，也提升雙語能力。還有推出結合今年四大主題的職業試探營隊，且今年因應疫情全數轉型為線上辦理，在家也能夠盡情熱舞、學習開發手機APP程式或親子共同體驗料理的樂趣，藉由適性課程探索天賦興趣。
今年育樂營也整合跨局處資源推出豐富活動，如文化局與國際藝術村駐村藝術家合作，推出藝起港動營隊，以藝術實作帶兒童體認文化資產重要性及認同感，進行美感教育及文化扎根。水利局高灘處舉辦濕地夏令營，帶孩子近距離觀察濕地生態、趣味遊戲及創意手作課程，學習理解生活與環境共生。農業局漁業處舉辦珊瑚小學堂營隊，帶孩子認識臺灣東北角海域的珊瑚生態，並親手種植珊瑚苗，用實際行動守護海洋。
教育局表示，此外更引入各類民間資源，公私協力辦理有趣好玩的活動，例如與中華民國冰石壺協會合作辦理暑假運動體驗營，與僑英文教基金會合作辦理E-Around線上英語營，與影響力教育基金會合作辦理高中暑期口說營。若想瞭解更多豐富有趣的課程，新北市整合相關報名資訊於新北市中小學寒暑期育樂營網站，歡迎家長前往查詢與報名。
樹林國小國際文化體驗營，透過AR體驗，不用出國也可以體驗異國文化。(照片來源：新北市教育局提供)
新北國際文教中心與台德文化教育交流協會合作辦理110年暑期營隊介紹德國。(照片來源：新北市教育局提供)