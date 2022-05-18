防疫優先、落實風險評估 新北首創SDGs暑假育樂營報名開跑

新北市今(2022)年推出SDGs暑期育樂營， 目前已有1,000班以上營隊，超過18,000個名額，自今( 18)日中午起陸續開放報名，於暑假持續做好防疫、 守護師生健康，並維持正常學習，為降低染疫及疫情傳播風險， 採取「高風險線上學習，低風險到校上課」原則辦理營隊， 以防疫優先並落實風險評估，讓孩子快樂健康過暑假。

今年度秉持「新北教育123」教育理念，首創推出四大主題「運動 (Sport)、科技(Digital technology)、國際(Global)、美感( Aesthetics)」呼應聯合國永續發展目標(SDGs)優 質教育與永續發展教育理念，教育局與各級學校開辦一系列SDGs 營隊，提供免費多元且優質課程，並開設身障生專屬育樂營， 期許孩子參加以平等、適性、和諧為精神的活動， 習得發展永續生活知識與技能，開啟永續發展的新生活體驗。 例如樹人家商結合運動與科技主題推出「AI大玩家與虛擬實境」 營隊，透過學習機器人機件原理到用程式操控、虛擬實境(VR)和 AI等原理，進行運動遊戲實景體驗與動手做VR眼鏡， 讓學生從做中學快速建構自己的知識與技能。 國民運動中心也開設多梯次提供專屬學童育樂營， 讓孩子暑期能夠持續運動，培養健康好體能。

在科技活動上也有多元的創客體驗營隊， 用淺顯易懂操作介面讓孩子輕鬆學IoT物聯網， 帶領他們從實作中認識AI原理。此外， 還有樹林國小結合國際與美感主題「一日國際教育遊學－ 玩轉紐澳再戀大洋洲」營隊，讓孩子體驗有趣手作活動、 認識並品嘗紐澳經典零食，學習尊重不同文化， 讓小朋友不用出國也能身歷其境，擴展國際視野。

此外，也教育局推出結合今年四大主題的雙語營隊，今年開辦超過5 0班以上的線上與實體雙語營， 以沉浸式英語課程讓孩子學習知識技能，也提升雙語能力。 還有推出結合今年四大主題的職業試探營隊， 且今年因應疫情全數轉型為線上辦理，在家也能夠盡情熱舞、 學習開發手機APP程式或親子共同體驗料理的樂趣， 藉由適性課程探索天賦興趣。

今年育樂營也整合跨局處資源推出豐富活動， 如文化局與國際藝術村駐村藝術家合作，推出藝起港動營隊， 以藝術實作帶兒童體認文化資產重要性及認同感， 進行美感教育及文化扎根。水利局高灘處舉辦濕地夏令營， 帶孩子近距離觀察濕地生態、趣味遊戲及創意手作課程， 學習理解生活與環境共生。農業局漁業處舉辦珊瑚小學堂營隊， 帶孩子認識臺灣東北角海域的珊瑚生態，並親手種植珊瑚苗， 用實際行動守護海洋。

教育局表示，此外更引入各類民間資源， 公私協力辦理有趣好玩的活動， 例如與中華民國冰石壺協會合作辦理暑假運動體驗營， 與僑英文教基金會合作辦理E-Around線上英語營， 與影響力教育基金會合作辦理高中暑期口說營。 若想瞭解更多豐富有趣的課程， 新北市整合相關報名資訊於新北市中小學寒暑期育樂營網站， 歡迎家長前往查詢與報名。

樹林國小國際文化體驗營，透過AR體驗，不用出國也可以體驗異國文化。(照片來源：新北市教育局提供)

新北國際文教中心與台德文化教育交流協會合作辦理110年暑期營隊介紹德國。(照片來源：新北市教育局提供)