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揪團享好利！臺灣企銀Hokii數位帳戶 衝2.2%優利

By 台灣英文新聞
2022/05/18 17:17
照片來源：臺灣企銀提供

照片來源：臺灣企銀提供

面對數位存款帳戶紅海市場，臺灣企銀Hokii數位帳戶祭出殺手鐧推出好友揪團開戶活動，既有存戶成功推薦親友開立Hokii臺幣數位存款帳戶，達指定人數且完成任務，最高可享2.2%優惠存款利率。

臺灣企銀鼓勵小資族善用「高回饋、低門檻」的Hokii數位存款帳戶規劃儲蓄計畫，最新推出的「Hokii臺幣數位存款帳戶階梯式利率」活動，成為客戶累積財富的最佳利器。即日起至2022年9月30日止，推薦人分享專屬推薦碼，成功推薦新用戶開立「Hokii數位存款帳戶」並成功登入一次網路銀行或行動銀行，且新用戶每月20日帳戶日終餘額需大於新臺幣1萬元(含)，推薦人即可獲得階梯式優惠利率資格。推薦人成功推薦2~3位新用戶，存款利率由1.5%調升至1.8%；成功推薦4位(含)以上，存款利率直接躍升至2.2%。

該行表示Hokii數位帳戶提供多元優惠，除了可享15萬元內高優惠利率、每月20次跨行轉帳及12次跨行提款免手續費外，更是首家提供停車費代扣繳每筆回饋2元無上限，及每月首筆台灣Pay消費享20元回饋金的數位帳戶。提醒客戶把握難得機會，邀請親友加入臺灣企銀Hokii，享更多專屬優惠，活動詳情及適用條件限制詳見Hokii數位帳戶官網或洽客服(02-2357-7171)。

臺灣企銀積極推動數位轉型及發展，據該行統計Hokii數位存款帳戶，新增戶數較去年同期成長約198%，其中「Y、Z世代」年輕用戶佔總戶數逾6成，且近3成用戶存滿15萬元，更有約超過5成的用戶，已有將帳戶綁定台灣Pay、街口支付或一卡通Money等三大行動支付，顯示數位帳戶強調便利性及優於一般帳戶的條件深受年輕族群青睞，是客戶輕鬆儲蓄及聰明消費的最佳選擇。此外，該行亦持續提升數位金融使用安全性，今年推出首創「Wi-Fi安全偵測」服務，更是化身「行動安全守門員」，提供客戶安全便利的數位金融新體驗。

更新時間 : 2022-05-18 18:41 GMT+08:00

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