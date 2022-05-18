雙溪區牡丹溪溪岸整治 獲「110年大地工程技術獎」

新北市農業局辦理「 雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」，榮獲多項殊榮肯定，從「 2020國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎」到「 新北市政府公共工程優質獎」以及「中國土木水利工程學會2021年 工程環境與美化獎」等3項獎項。3月更獲社團法人中華民國大地工 程學會肯定，榮獲110年度「大地工程技術獎」(大地工程技術創 新獎)殊榮，此為6都唯一獲獎，今(18)日於市政會議將成果獻 給市府。

「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」， 不採大幅度環境破壞的傳統工法而使用因地制宜、還地於河工法， 減少環境干擾及延長構造物壽期等理念，並以安全排水為前提， 縮小擾動及補償設計為主軸， 施工期間利用灘地土石方進行圍堤導水，降低施工對水體污染衝擊， 同時保留兩岸既有樹木及河道內原有巨石、大塊石， 並恢復魚道功能，保護原有動植物生態，最大特色為創新科技運用， 以UAV(無人飛行載具) 搭載高解析度相機，空拍獲得基本圖資， 利用產製後的正射影像套繪地籍圖， 以視覺化的效果向民眾說明用地範圍，減少用地協調阻力， 透過加值的3D模型製作，以及web網頁的發布， 從不同的視角帶領民眾了解工程效益，共同用心守護溪流環境。

新北市農業局長李玟表示，該工程施工期間因正值汛期， 除經歷利奇馬及米塔颱風侵襲， 亦需隨時注意因豪大雨造成溪水暴漲，防災兼具生態保育， 從設計至施工皆是一大困難挑戰， 在有限工期內也通過豪雨考驗如期完工，近期農業局工程屢獲佳績， 除整治設施的規劃，也整理週邊環境，串聯觀景步道， 期望達成人與自然的雙贏，感謝大地工程技術獎的肯定， 未來持續秉持工程與生態互利共榮的整治理念， 完成農業環境的基礎建設。