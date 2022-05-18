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雙溪區牡丹溪溪岸整治 獲「110年大地工程技術獎」

By 台灣英文新聞
2022/05/18 17:13
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市農業局辦理「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」，榮獲多項殊榮肯定，從「2020國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎」到「新北市政府公共工程優質獎」以及「中國土木水利工程學會2021年工程環境與美化獎」等3項獎項。3月更獲社團法人中華民國大地工程學會肯定，榮獲110年度「大地工程技術獎」(大地工程技術創新獎)殊榮，此為6都唯一獲獎，今(18)日於市政會議將成果獻給市府。

「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」，不採大幅度環境破壞的傳統工法而使用因地制宜、還地於河工法，減少環境干擾及延長構造物壽期等理念，並以安全排水為前提，縮小擾動及補償設計為主軸，施工期間利用灘地土石方進行圍堤導水，降低施工對水體污染衝擊，同時保留兩岸既有樹木及河道內原有巨石、大塊石，並恢復魚道功能，保護原有動植物生態，最大特色為創新科技運用，以UAV(無人飛行載具) 搭載高解析度相機，空拍獲得基本圖資，利用產製後的正射影像套繪地籍圖，以視覺化的效果向民眾說明用地範圍，減少用地協調阻力，透過加值的3D模型製作，以及web網頁的發布，從不同的視角帶領民眾了解工程效益，共同用心守護溪流環境。

新北市農業局長李玟表示，該工程施工期間因正值汛期，除經歷利奇馬及米塔颱風侵襲，亦需隨時注意因豪大雨造成溪水暴漲，防災兼具生態保育，從設計至施工皆是一大困難挑戰，在有限工期內也通過豪雨考驗如期完工，近期農業局工程屢獲佳績，除整治設施的規劃，也整理週邊環境，串聯觀景步道，期望達成人與自然的雙贏，感謝大地工程技術獎的肯定，未來持續秉持工程與生態互利共榮的整治理念，完成農業環境的基礎建設。

更新時間 : 2022-05-18 18:41 GMT+08:00

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