防疫神隊友！中華電信HiNet光世代短期租用方案升級網路超划算

疫情升溫，居家辦公、線上學習使家用寬頻網路需求量大增， 中華電信以高速、高品質的寬頻網路力推「 HiNet光世代短期租用」防疫上網優惠方案， 滿足客戶居家上班、線上上課需求。中華電信統計今年1~ 4月HiNet光世代500M(含) 以上客戶淨增數較去年同期成長30%、Wi- Fi全屋通淨增AP台數，較去年同期成長55%。「 HiNet光世代短期租用方案」提供短租期免設定費( 接線費減免1,000元、HiNet設定費免收1,500元、 Wi-Fi全屋通設定費250元/台)優惠最高達2,750元， 可選搭Wi-Fi全屋通及資安服務、再送贈品2選1， 提供全家人居家防疫安心上網，現在升級網路超划算。

全民齊心抗疫，多用網路、少走馬路，降低外出染疫風險， HiNet光世代再祭出多項好禮，6/ 30前於網路門市申請最高送全聯禮券1000元。申請「 HiNet光世代搭配Wi-Fi全屋通」或「 HiNet光世代搭配Wi-Fi全屋通及資安服務」 短期租用方案，贈送全聯禮券1000元或Hami Point 1,000點(2選1)；「HiNet上網」或「 HiNet上網搭配資安服務」短期租用方案， 贈送全聯禮券500元或Hami Point 500點(2選1)；申請「智慧生活方案」、「家庭安心包」 贈送800點；「玩美生活」、「電競方案」贈送600點。 全家一起辦公、學習、娛樂， 享受穩定快速的上網服務就是這麼簡單。

HiNet光世代寬頻服務甫獲得消費者調查獲十項指標滿意度第一 的殊榮，在「網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、 加值服務、障礙解決速度、整體滿意度、最信賴品牌、 網路體驗最佳品牌及推薦度」領先業界。為滿足客戶期待， 中華電信推出全方位的「三網飆配方案」，提供精采5G資費、 寬頻300M(含)以上速率自由選享折扣優惠，再搭配Wi- Fi全屋通(2台)，最高贈送Hami Point 10,300點，滿足居家、異地上網零時差的便利。 中華電信多元優惠方案陪伴客戶一起防疫、抗疫。

上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準， 中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。