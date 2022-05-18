侯友宜：新北市首創「到宅照護一條龍」 專為獨居長者及身障者提供快篩問診投藥服務

新北市長侯友宜18日在防疫會議中宣布， 將成立到宅照護隊，由醫檢師、 醫師到宅為65歲以上獨居長者且行動不便或身障者提供快篩、 問診、投藥、服務等一條龍式照護，以爭取診治時效， 保護長輩和身心障礙者的健康，服務專線為0800- 292929（要救要救要救）。

侯友宜說，新北市列冊有案的獨居長者約4,000人， 獨居且行動不便的身心障礙者亦有1,500人，合計5, 500人。由於近期疫情嚴峻，確診人數不斷激增， 考量獨居長者及身障者如有身體不適、疑似染疫， 因為沒有親人可以陪同篩檢、就醫，因此市府決定成立到宅照護隊。

侯友宜表示，19日起將結合同仁醫院、 新北市牙醫師公會及醫檢師公會等整合式服務，當醫檢師到宅快篩， 若發現呈陽性，立即透過現場視訊，由同仁醫院專業醫師做問診， 並現場給予基礎用藥，後續將連結社區藥師針對症狀持續供藥， 並關懷健康及生活支持。

侯友宜強調，去年6月在疫情高峰期間，因家戶感染占約四成， 為避免感染擴大，新北市就有成立到宅快篩隊，到有確診者的家戶， 為家內兒少、老人和身障者做快篩。這次成立到宅照護隊， 進一步提供快篩、問診、投藥、服務等四合一照護，整合串聯社福、 醫療、民政三大系統，以避免個案輕症轉中重症。 所需經費由無名氏捐贈給新北市防疫基金專款專用。 服務專線為0800-292929，每日上午9點至下午7點。