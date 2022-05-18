南台灣現黃金雨美景 台南虎頭埤阿勃勒花季活動5/21登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南虎頭埤風景區的阿勃勒花季，今年的活動以森林療癒生態遊、音樂演出、太陽能船遊湖賞花、文青特展、水域遊憩體驗活動為主軸辦理，並於每週安排多項表演活動，同時延續2021年推出森林療癒生態遊，預計5月21日至29日登場。

台南市長黃偉哲表示，虎頭埤在40年前就在園區廣植阿勃勒樹，虎頭埤的阿勃勒是印度原生種，微風吹動時，黃色花瓣繽紛飄落，彷彿下一場黃金雨，因此虎頭埤每年的這個季節就會舉辦阿勃勒花季系列活動，自2008年起每年皆會以不同形態來辦理阿勃勒花季，至今已邁入第16個年頭。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤的阿勃勒主要花期為每年5-6月，相較於其他地區稍晚盛開，卻是賞花不可錯過的重要景點，而分布在臺灣歷史博物館鄉間小路、台南大學府城校區、虎頭埤風景區、東豐路、林森路二、三段、巴克禮公園、成功大學光復校區、忠義國小旁檨仔林公園、永華市政中心周圍、白河區蓮潭社區、下營區台19甲線、善化區樹谷大道南端、歸仁區台南高鐵站周圍道路、大內區台84線、新營區體育公園；每到這個季節，「阿勃勒」於台南會遍地開花。

為迎接阿勃勒花季，臺南市政府觀光旅遊局獨家限量發行專屬紀念商品，虎頭埤阿勃勒限定野餐墊及臺南魚頭君超Q萌布偶，充滿阿勃勒氛圍的童趣野餐墊，讓大家可以於阿勃勒樹下野餐並帶回家留念，限量商品於虎頭埤園區內販售。

台南市觀旅局提醒，花季期間為加強防疫，虎頭埤風景區請遊客入園配戴口罩、噴酒精，提供酒精及肥皂或洗手乳供遊客使用，加強園區環境清消工作，員工列冊落實健康管理。入園量測體溫，逾37.5度即禁止入園，有發燒或疑似COVID-19症狀者不得入場。露營區、烤肉區採事前預約制。

照片由台南觀旅局提供