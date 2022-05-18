Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

南台灣現黃金雨美景 台南虎頭埤阿勃勒花季活動5/21登場

台南市觀旅局：花季期間為加強防疫，虎頭埤風景區請遊客入園配戴口罩、噴酒精，提供酒精及肥皂或洗手乳供遊客使用。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/18 16:40
照片由台南觀旅局提供

照片由台南觀旅局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南虎頭埤風景區的阿勃勒花季，今年的活動以森林療癒生態遊、音樂演出、太陽能船遊湖賞花、文青特展、水域遊憩體驗活動為主軸辦理，並於每週安排多項表演活動，同時延續2021年推出森林療癒生態遊，預計5月21日至29日登場。

台南市長黃偉哲表示，虎頭埤在40年前就在園區廣植阿勃勒樹，虎頭埤的阿勃勒是印度原生種，微風吹動時，黃色花瓣繽紛飄落，彷彿下一場黃金雨，因此虎頭埤每年的這個季節就會舉辦阿勃勒花季系列活動，自2008年起每年皆會以不同形態來辦理阿勃勒花季，至今已邁入第16個年頭。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤的阿勃勒主要花期為每年5-6月，相較於其他地區稍晚盛開，卻是賞花不可錯過的重要景點，而分布在臺灣歷史博物館鄉間小路、台南大學府城校區、虎頭埤風景區、東豐路、林森路二、三段、巴克禮公園、成功大學光復校區、忠義國小旁檨仔林公園、永華市政中心周圍、白河區蓮潭社區、下營區台19甲線、善化區樹谷大道南端、歸仁區台南高鐵站周圍道路、大內區台84線、新營區體育公園；每到這個季節，「阿勃勒」於台南會遍地開花。

為迎接阿勃勒花季，臺南市政府觀光旅遊局獨家限量發行專屬紀念商品，虎頭埤阿勃勒限定野餐墊及臺南魚頭君超Q萌布偶，充滿阿勃勒氛圍的童趣野餐墊，讓大家可以於阿勃勒樹下野餐並帶回家留念，限量商品於虎頭埤園區內販售。

台南市觀旅局提醒，花季期間為加強防疫，虎頭埤風景區請遊客入園配戴口罩、噴酒精，提供酒精及肥皂或洗手乳供遊客使用，加強園區環境清消工作，員工列冊落實健康管理。入園量測體溫，逾37.5度即禁止入園，有發燒或疑似COVID-19症狀者不得入場。露營區、烤肉區採事前預約制。

南台灣現黃金雨美景 台南虎頭埤阿勃勒花季活動5/21登場

照片由台南觀旅局提供
阿勃勒花季
阿勃勒
虎頭埤風景區

相關新聞

台灣農委會種苗場開發成功 阿勃勒種苗生長時間縮短90天
台灣農委會種苗場開發成功 阿勃勒種苗生長時間縮短90天
2020/07/13 10:56

更新時間 : 2022-05-18 17:09 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
「快篩陽＝確診」5/18增列「65歲以上長者」　這4類對象視訊診療、通報流程一次看
「快篩陽＝確診」5/18增列「65歲以上長者」　這4類對象視訊診療、通報流程一次看
（更新）美國南加州教會遭華裔槍手攻擊 外交部證實：1死5傷皆為台人
（更新）美國南加州教會遭華裔槍手攻擊 外交部證實：1死5傷皆為台人
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台北第12期疫苗5/17起預約　65歲以上市民送1千元禮券
台北第12期疫苗5/17起預約　65歲以上市民送1千元禮券
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點