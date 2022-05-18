Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

Netflix裁員150人 著手企業文化改革

Netflix去年播出爭議性節目，不僅遭LGBTQ團體圍剿，更引發員工罷工抗議。平台於近日修改了企業文化指南，提醒員工其工作內容或許將與個人價值觀背道而馳。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2022/05/18 16:18
Netflixu營收表現不佳，宣布於近期裁員150人。（圖／美聯社）

Netflixu營收表現不佳，宣布於近期裁員150人。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）串流媒體巨頭Netflix證實，自17日開始將裁減150名員工。Netflix數週前宣布逾10年來首度流失訂戶，精簡人力的舉措也顯示該公司正進行內部文化變革。

NPR》報導，Netflix去年底推出的粉絲網站「 Tudum 」甫於 4 月進行裁員，此番遭裁員的150人至少26名為外包員工，多數人身處美國。該公司因辭退新進員工招至罵名，外界也批評該公司缺乏內部行銷。

Netflix發言人發布聲明指出，該項調整並非個人績效、而是基於業務上的需求，這很艱難，「因為我們沒有人想要跟這些優秀的同仁告別」。

平台成長放緩 用戶流失

Netflix4月公布財報顯示，競爭激烈、部分地區漲價以及退出俄國市場的影響下，Netflix今年首季已流失20萬訂戶，營收成長大幅放緩，並警告截至7月的未來3個月內，還可能再流失200萬訂戶，該公司正做出相應改變以控制成本。

Netflix一反前期認為「必要之惡」的態度，將部分訂戶與非同住家人分享帳號的行為，歸咎成阻礙該公司營收成長的關鍵因素之一。

與此同時，其財務長紐曼（Spence Neumann）也表示，公司未來兩年將縮減支出，並繼續投資數十億美元於該平台。

節目犯眾怒 制定新文化

報導還指出，裁員反應該公司正進行文化變革，平台去年播出戴夫夏普爾（Dave Chappelle）的特輯「華麗最終回」（The Closer）遭LGBTQ團體圍剿，更引發員工罷工抗議。Netflix於近日修改了企業文化指南，提醒員工其工作內容或許將與個人價值觀背道而馳。

更新內容寫道，「不是每個人都會喜歡或同意我們服務的所有內容，我們讓觀眾選擇決定什麼適合他們，而非讓 Netflix 審查特定的藝術家與聲音。根據你的角色，你可能需要處理你認為有害的內容。」

Netflix更清楚表明，「如果你發現你難以支持我們的內容廣度，Netflix 可能不是你的最好選擇。」
Netflix
裁員
營收
企業文化
文化改革
分享帳號
分享經濟
Tudum
戴夫夏普爾
華麗最終回

相關新聞

Meta獲利高於預期 股價大漲19%
Meta獲利高於預期 股價大漲19%
2022/04/28 11:40
Netflix預期Q2流失2百萬訂戶 暗示約束共享帳號
Netflix預期Q2流失2百萬訂戶 暗示約束共享帳號
2022/04/21 20:24
疫情紅利不再！Netflix股價暴跌逾三成 18年來最慘
疫情紅利不再！Netflix股價暴跌逾三成 18年來最慘
2022/04/21 18:33
台灣電視劇「華燈初上」話題熱　造型指導許力文：要做就要做到最好
台灣電視劇「華燈初上」話題熱　造型指導許力文：要做就要做到最好
2022/02/03 19:12
台積電2021營收創新高 未來8成資本支出投入先進製程
台積電2021營收創新高 未來8成資本支出投入先進製程
2022/01/13 20:58

更新時間 : 2022-05-18 17:09 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
「快篩陽＝確診」5/18增列「65歲以上長者」　這4類對象視訊診療、通報流程一次看
「快篩陽＝確診」5/18增列「65歲以上長者」　這4類對象視訊診療、通報流程一次看
（更新）美國南加州教會遭華裔槍手攻擊 外交部證實：1死5傷皆為台人
（更新）美國南加州教會遭華裔槍手攻擊 外交部證實：1死5傷皆為台人
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台北第12期疫苗5/17起預約　65歲以上市民送1千元禮券
台北第12期疫苗5/17起預約　65歲以上市民送1千元禮券
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點