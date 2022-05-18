Netflix裁員150人 著手企業文化改革

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）串流媒體巨頭Netflix證實，自17日開始將裁減150名員工。Netflix數週前宣布逾10年來首度流失訂戶，精簡人力的舉措也顯示該公司正進行內部文化變革。

《NPR》報導，Netflix去年底推出的粉絲網站「 Tudum 」甫於 4 月進行裁員，此番遭裁員的150人至少26名為外包員工，多數人身處美國。該公司因辭退新進員工招至罵名，外界也批評該公司缺乏內部行銷。

Netflix發言人發布聲明指出，該項調整並非個人績效、而是基於業務上的需求，這很艱難，「因為我們沒有人想要跟這些優秀的同仁告別」。

平台成長放緩 用戶流失

Netflix4月公布財報顯示，競爭激烈、部分地區漲價以及退出俄國市場的影響下，Netflix今年首季已流失20萬訂戶，營收成長大幅放緩，並警告截至7月的未來3個月內，還可能再流失200萬訂戶，該公司正做出相應改變以控制成本。

Netflix一反前期認為「必要之惡」的態度，將部分訂戶與非同住家人分享帳號的行為，歸咎成阻礙該公司營收成長的關鍵因素之一。

與此同時，其財務長紐曼（Spence Neumann）也表示，公司未來兩年將縮減支出，並繼續投資數十億美元於該平台。

節目犯眾怒 制定新文化

報導還指出，裁員反應該公司正進行文化變革，平台去年播出戴夫夏普爾（Dave Chappelle）的特輯「華麗最終回」（The Closer）遭LGBTQ團體圍剿，更引發員工罷工抗議。Netflix於近日修改了企業文化指南，提醒員工其工作內容或許將與個人價值觀背道而馳。

更新內容寫道，「不是每個人都會喜歡或同意我們服務的所有內容，我們讓觀眾選擇決定什麼適合他們，而非讓 Netflix 審查特定的藝術家與聲音。根據你的角色，你可能需要處理你認為有害的內容。」

Netflix更清楚表明，「如果你發現你難以支持我們的內容廣度，Netflix 可能不是你的最好選擇。」