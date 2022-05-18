藏品數位漫遊！台灣中研院開放博物館 無縫探索全球73機構精選典藏

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央研究院數位文化中心響應國際博物館日，今（2022）年「開放博物館」的活動以「連∞結世界」為主題，串連包括大英博物館、中研院各館所在內的73個國內外機構及個人藏家，精選逾500件藏品，讓民眾能隨選隨看，還可循著藏品間各種關連展開數位探索，打破地域與館際界限，為國內博物館界創舉。

中研院今(18)日透過新聞稿寫道，中研院數位文化中心與中華民國博物館學會攜手，號召國內典藏機構在「開放博物館」平台，演示「數位」博物館在疫情中可扮演的多層次角色。

中研院院長廖俊智表示，新冠疫情帶給世界的挑戰接踵而至，除了努力以科學研究迎戰病毒，中研院亦積極回應當前數位趨勢與全球藝文產業的需求，透過新興媒介的開發與運用，拓展社會理解事物的廣度與深度，亦是博物館轉型的疫中解方，可謂疫後新模式的預先建構。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠指出，「開放博物館」是結合典藏、展示與應用三大功能的數位博物館服務系統，目前已串連逾23萬件國內外典藏與研究機構的藏品。這次「連∞結世界」活動串連了73個國內外機構與個人，精選逾500件藏品作為示範體驗，使用者點選任一藏品後，就能透過藏品間各種關聯，持續探索其他典藏。

陳熙遠還說，藏品串連推薦體驗為國內博物館界首創，關鍵在於先建構藏品間的關聯，包括藏品主題相關（如親子、季節）、藏品性質相關（如類型、材質、顏色）、資料層面相關（如作者人際網絡、時間、地點）等，進而運用此套知識架構，打造串連藏品的機制，使用者在單一平台上，即可打破館際的分野、連結不同學科、跨越國界地域，賦予豐富的聯想脈絡，盡情探索。

此次示範體驗參與單位包括中研院歷史語言研究所、天文及天文物理研究所、「臺灣生命大百科」平台，以及國立歷史博物館、李梅樹紀念館、國立故宮博物院等；另也納入13位藝術家、攝影家與私人藏家，如林智信、何肇衢、王為豪等人之作品；國外18家館所則包含了英國惠康圖書館（Wellcome Library）、美國克利夫蘭藝術博物館（The Cleveland Museum of Art）、東京國立博物館等，分布於亞洲、北美洲、歐洲與澳洲。

中研院數位文化中心與中華民國博物館學會今年成功邀集43家國內博物館、文化機構等，推出線上展覽多達59個，數量與規模皆為歷年之最。值得一提的是，中研院天文所、生物多樣性研究中心、生命科學圖書館、民族學研究所博物館、歷史文物陳列館也熱烈響應，參與館所涵蓋數理科學、生命科學、人文及社會科學三大領域。

這次推展的線上展橫跨自然生態、藝術、歷史文化及地方特色，題材多元。從蝴蝶、蝴蝶蘭、臺灣海洋生物學領航人物，到名人書畫、老電影、國寶蟠龍燭臺、偶、玻璃工藝，再到南島飲食文化、部落面具文化、中醫、二二八文物、廣播器材、傳統生活所用陶瓷器等，呈現社會百態面面觀。離島金門、原住民部落的風華亦引人入勝，紛紛入展。

國立臺灣博物館「布袋戲風物」線上展，大量運用「開放博物館」的「圖像標記」、「互動翻牌」、「疊圖對照」等功能，介紹布袋戲偶的細節、戲台配置與演師等知識。（圖片提供／中央研究院數位文化中心）

「連∞結世界」藏品串連體驗實例。（圖片提供／中央研究院數位文化中心）

「連∞結世界」示範體驗嚴選逾500件各國藏品，打破地域與館際界限，讓民眾循藏品間各種「關係」展開數位探索，為國內博物館界首創。（圖片提供／中央研究院數位文化中心）