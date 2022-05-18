5/18台灣本土+85310　增183例中、重症　另增41死　近7成未打滿3劑疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增85,356例COVID-19確定病例，分別為85,310例本土個案及46例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增41例死亡。



指揮中心表示，今日新增之85,310例本土病例，為41,073例男性、44,211例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(27,230例)、臺北市(12,069例)、桃園市(9,658例)、高雄市(6,805例)、臺中市(6,770例)、臺南市(4,130例)、基隆市(2,428例)、新竹縣(2,301例)、屏東縣(2,105例)、彰化縣(2,035例)、宜蘭縣(1,936例)、花蓮縣(1,611例)、新竹市(1,287例)、苗栗縣(1,134例)、雲林縣(927例)、南投縣(705例)、臺東縣(699例)、嘉義縣(646例)、嘉義市(464例)、澎湖縣(201例)、金門縣(160例)、連江縣(9例)。



指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、20例無疫苗接種，其中一例小於5歲的個案為先前公布基隆轉院至北榮的2歲男童。





指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為19例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國1例、調查中45例。



指揮中心統計，截至目前國內累計981,141例確診，分別為12,345例境外移入、968,742例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,176例COVID-19死亡病例，其中1,161例本土，個案居住縣市分布為新北市564例、臺北市392例、基隆市59例、桃園市36例、彰化縣21例、臺中市19例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市7例、雲林縣及屏東縣各6例、臺東縣及臺南市各5例、苗栗縣3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市、嘉義市及金門縣各1例；另15例為境外移入。