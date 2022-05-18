坎城影展恢復實體！台灣恐怖片《咒》、《素還真》近百部電影參展　沉浸式作品入圍競賽單元

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 坎城影展恢復實體，台灣近百部電影自即日起參加「坎城電影市場展」。

坎城影展(Festival de Cannes) 今年恢復實體舉行，其中「坎城電影市場展」(Marché du Film) 於台灣時間 5 月 17 至 25 日開展，吸引全球超過 120 個國家、上萬位業界人士參與，文化內容策進院（文策院）今年攜手 39 家電影及影視內容業者、 92 部台灣電影及企劃案，採線上及實體同步參展。

文策院院長李明哲表示，因全球商旅逐漸開放，坎城影展官方估計，今年將會有比去年更多的專業人士前往會場參與實體活動，顯示面對面的互動商談，仍是媒合的重要管道，文策院自今年起，也積極協助業者與創作者，實體參與重要國際展會，並於現場安排與國際買家的推介媒合會、邀請專業人士參與交流會，主動搭建國際合作人脈等，增加台灣作品的國際能見度，先搶佔疫後市場版圖。

台灣館今年共有 39 家電影及影視內容業者、 92 部優質台灣電影及企劃案參展銷售，數量較前一年成長四成，參展作品包括今年台灣票房破億的恐怖電影《咒》、布袋戲奇幻冒險電影《素還真》、徐若瑄與柯震東主演的最新電影《初戀慢半拍》以及國內首部 3D 沉浸式的動畫電影長片《孫行者傳》。

趙德胤導演今年獲官方邀請擔任「La Fabrique Cinema 電影製造工作坊」總導師，趙德胤來自緬甸，16歲時便移民台灣求學是電影圈中少數以緬甸為拍攝主題的導演，獲第53屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者，近期拜表作包含《灼人秘密》。

另外，沉浸式作品共有 3 部作品獲選入「Cannes XR VeeR Future Award 競賽單元」，包含於 2020 年時即獲文策院「沉浸式內容國際合資合製」計畫支持的作品《星砂》(The Starry Sand Beach)， 以及由高雄市電影館「高雄 VR FILM LAB」計畫支持的《女海盜：成名之路》(Madame Pirate: Becoming A Legend)與《紅尾巴 EP.1》(Red Tail Ep.1)，將與來自全球的 18 部入圍作品一齊角逐「最佳 VR 故事」(Best VR Story) 和「最佳 VR 互動體驗」(Best VR Interactive Experience) 兩座獎項。

詳細資訊請前往坎城電影市場展官方網站