芬蘭總統造訪瑞典 兩國18日共同提交入北約申請書



（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）芬蘭總統芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）於當地時間17日造訪瑞典首都斯德哥爾摩，隨後與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）召開共同記者會，宣布兩國將於18日一同遞交加入北約的申請文件。

《Politico》報導，尼尼斯托感謝瑞典方面數月來與芬蘭的緊密合作，並表示兩國正共同採取歷史性的步驟，這也將提升兩國與其盟友的安全。瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）則稱加入北約是「歷史性的選擇，我們正與兄弟國並肩作戰」。

一旦北大西洋公約組織（NATO）秘書長安德森（Magdalena Andersson）與其團隊處理完兩份申請書，將由30個現任成員國就兩國的加入做最後的意見表述。

過去兩個世紀，瑞典一直置身於北約之外，許多人認為這是該國避戰的策略。對芬蘭而言，在1939年到1944年間與蘇聯的兩次戰爭後，維持中立是避免進一步衝突的作法。外界解讀，今年2月俄國侵略烏克蘭，迫使兩國做出加入北約的決定。

尼尼斯托表示，加入北約的決定始於去年12月，莫斯科要求北約不得接受新成員，他認爲這樣的作法是限制其他國家選擇的自由與主權。

事實上，擁有550萬人口的芬蘭不容小覷。該國國防力量位列歐洲前茅，坐擁資源豐富的砲兵部隊，並聲稱能在戰時動員28萬士兵，並擁有87萬的預備役人員。

土耳其17日重申反對瑞典與芬蘭加入北約，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指控兩國窩藏恐怖份子，未採取明確的反恐怖主義立場，且對土爾其進行制裁。

芬蘭與瑞典多次拒絕土國要求，讓庫德族組織或土耳其政治犯留於境內；此外，瑞典因土國出兵敘利亞北部攻擊庫德族武裝勢力，於2019年停止對土國的軍售。此外，土國也因購買俄製S-400防空系統與美國產生嫌隙。

對於土國的阻撓，尼尼斯托樂觀以對，他確信在「有建設性的討論」幫助下，問題將會迎刃而解。