迎接暑假！台灣高鐵加碼推出44班大學生返鄉5折優惠列車　5/20起開放購票

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為迎接暑假到來，方便莘莘學子返鄉，台灣高鐵自6月18日至28日期間將再加碼提供44班次停靠各站之「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，自5月20日凌晨零時起，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵今(18)日透過新聞稿表示，適用「大學生優惠」之各車次車票，除原有大學生優惠專案可適用之5折、75折或88折車次外，再加碼提供44班次停靠各站之「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，5月20日凌晨零時起可透過高鐵網路訂票系統預訂、「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利商店及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

台灣高鐵公司提醒使用該優惠的大學生，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，以免影響優惠權益，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗，前述在學證明如採電子版方式，請務必於進站前先行下載備查。

台灣高鐵公司籲請旅客自進入車站大廳起，即應佩戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程戴口罩。另外依照防疫規定，旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下可開放飲食，飲食期間不交談，飲食完畢並請立即戴上口罩。

圖片翻攝自台灣高鐵官網