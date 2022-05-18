美國FDA通過輝瑞BNT緊急授權　批准5至11歲兒童可打追加劑

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）17日通過緊急授權（EUA），批准5至11歲兒童可接種輝瑞/BioNTech的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑。

繼1月3日美國FDA通過授權批准12至15歲青少年接種BNT追加劑後，17日再度擴大接種年齡範圍，5至11歲兒童只要完成第2劑BNT疫苗後5個月便可接種第3劑追加劑。

美國FDA局長克里夫（Robert Califf）在聲明中說，為延續疫苗的保護力，FDA已授權5至11歲兒童施打BNT追加劑。

克里夫說，雖然兒童感染COVID-19多是以輕症為主，但Omicron變異株疫情已讓越來越多兒童染疫，甚至住院，且即便是輕症的兒童也可能經歷更長期的副作用影響。

根據FDA提供的實驗數據顯示，有400位兒童在完成第2劑約5至9個月後施打第3劑追加劑，接種後常見的副作用包括注射部位疼痛、發紅和腫脹，以及疲勞、頭痛、肌肉或關節痠痛、發冷或發燒等。

克里夫強調，接種疫苗是避免孩子染疫，甚至重症、死亡最有效方式。

《NBC新聞》報導，美國疾管中心（CDC）預計在本週四開會討論，經預防接種諮詢委員會檢視相關證據後，會做出相關接種建議。

據美國CDC統計，全美有2800萬5至11歲兒童，但僅不到三分之一的人接種了2劑新冠病毒疫苗，而這年齡層的兒童有480萬人染疫，其中約360人病故。