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拉下臉求救還是坐視疫情爆炸？ 北韓金正恩被推向掌權以來的十字路口

兩難，怎麼選都傷金家自尊

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/18 12:00
金正恩出席人民革命軍建軍90週年活動（圖／美聯社）

金正恩出席人民革命軍建軍90週年活動（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）說爆就爆，北韓才承認新冠肺炎（COVID-19）疫情，短短數日就膨脹至一百多萬名患者。金氏王朝如今面臨兩難，要放低姿態接受國際馳援，還是眼睜睜看著百姓病亡、動搖國本？

北韓上週首度對外稱出現了傳染力極強的發燒疫情，150萬人染疫，56人病歿。外界多半認為元凶就是COVID病毒，只是北韓無力篩驗，且數字恐怕嚴重低報，實際情況應極為嚴峻。為了避免引發恐慌、動亂，危及金正恩政權，官方不得不粉飾數字。

美聯社指出，這次疫情可能與4月底的人民革命軍建軍90週年大閱兵有關。為了宣揚國力，成千上萬來自北韓各國的兵士、居民齊聚首都平壤，長達數天的活動中，金正恩輪番與各將士拍攝紀念照，照片一字排開數十、數百人，全部未戴口罩，成了病毒傳播溫床。

就算數字再怎麼竄改，也改不了防疫禁令對農業生產赤裸裸的傷害。鎖國兩年來，經濟已不堪一擊，何況北韓貧窮，食物與醫療物資本就稀缺，難保不會重演1990年代的「苦難大行軍」（arduous march），亦即大饑荒的委婉說法。當時恐怕有二十多萬至

數百萬人餓死，確切數字難以得悉。

一如所有獨裁領導人，金正恩為了鞏固政權，致力打造自給自足的經濟體，但現下資源窘迫，若要拋下自尊，拉下臉來向外界求援，該國「堅不可摧」的形象就會一夕破滅，但若坐視一條條生命變成每天激增的死亡數字，對金家政權同樣是一場災難。

倘若金正恩示弱，向誰求助也是個難題。中國與南韓已表示願意相助，美國僅稱支持國際援助，但並無直接與北韓分享疫苗的計畫。有一派認為，北韓只會向老大哥中國求助，且必須是非正式、不公開、低調進行，以免傷了國家自尊。中國應也會樂於援助，作為鞏固雙邊關係、對抗西方的手段。另一派則指，金正恩恐怕寧可向南韓求助，也不要中國那效力難說的疫苗，況且從南韓取得物資的效率較佳。

北韓人口2,600萬，有人稱至少要送6,000萬至7,000萬疫苗才夠。然而，有專家認為，北韓疫情如野火燎原，為時已晚，現在最需要的是退燒藥、篩檢量能、口罩，以及其他基本物資。既已無法阻止病毒快速蔓延，為今之計只能讓高風險族群接種疫苗了。防疫考驗的是整體國力，涵蓋檢疫、治療與施打疫苗等面向，外界再怎麼幫，恐怕都心有餘而力不足。

延伸閱讀：
數十萬人發燒「原因不明」 北韓爆新冠疫情後立現死亡案例

拉下臉求救還是坐視疫情爆炸？ 北韓金正恩被推向掌權以來的十字路口

拉下臉求救還是坐視疫情爆炸？ 北韓金正恩被推向掌權以來的十字路口
北韓閱兵大典（圖／美聯社）

拉下臉求救還是坐視疫情爆炸？ 北韓金正恩被推向掌權以來的十字路口
金正恩訪視平壤藥房（圖／美聯社）
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