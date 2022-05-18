台灣浪漫港都唯美夜景　高雄市觀光局精選13處「夜間觀光」迎接520

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）甜蜜520即將到來，高雄市政府觀光局18日表示，為服務更多旅客，高雄旅遊網建置「夜間觀光」專區，彙整像是愛河灣、壽山情人觀景台、白色戀人貨櫃屋等13處唯美夜景，並邀請大家到高雄發掘夜間旅遊及美食新特色，共度浪漫周末。

高雄市觀光局長周玲妏表示，高雄幅員遼闊每個地方都有獨特的風景。尤其是黃昏後華燈初上，美麗的城市在夜晚中披上不同燈光色彩後，都有一方寧靜的美地，讓民眾能與另一半靜享520的甜蜜。

觀光局在這特別的日子於「高雄旅遊網」建置「夜間觀光」專區，精選13處適合觀賞夜景的地點，像是有如光影匯演大劇場「愛河灣」，依山傍海、居高臨下的「壽山情人觀景台」，遠眺大小崗山的「中寮山」、充滿摩登現代的「興達港情人碼頭」、愛河之心、白色戀人貨櫃屋、前鎮之星、蓮池潭、大港橋、高雄市立圖書館總館、高屏溪斜張橋、駁二藝術特區、旗津風車公園，都可讓民眾一覽高雄壯闊細緻的夜景。

觀光局說明，近期在高雄市陸續增加多項夜間光環境建置，也將台灣燈會備受好評的作品移置旗津續展，營造夜間氛圍，包含金獅湖的夜間光環境、旗津豐收廣場前的「未來遊燈飾-光影振幅」、旗津貝殼館的「未來遊燈飾-光幻映像」、「引路使者」等，更在沙灘上打造「藍眼淚」般的夢幻場景。

高雄市觀光局提醒，防疫期間享用美食勿邊走邊吃，桌間離席要配戴口罩，勤洗手。

愛河灣燈光美景。(照片由高雄市觀光局提供)

海之星沙灘俱樂部。(照片由高雄市觀光局提供)