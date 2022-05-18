台北再釋1.5萬劑BNT疫苗　5/18上午9時開放預約

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市疫苗預約系統昨（17）日重啟，提供莫德納、BNT及高端疫苗，不過1萬多劑的BNT量能迅速額滿，市府再釋出1.5萬劑量能，今（18）日上午9時開放預約。

台北市第12期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統於昨日上午9時開放預約，共提供7萬6252劑量能，包含6萬2751劑莫德納、2890劑高端疫苗，及缺貨已久的1萬611劑BNT疫苗。截至當日中午已超過1.7萬人完成預約，其中BNT量能1萬611人已全數額滿

台北市衛生局指出，因應民眾需求，加開1.5萬劑BNT疫苗量能，供民眾在台北車站、捷運松山站2處中型接種站或台大、長庚、三總、北榮、北市聯醫忠孝院區、中興院區、陽明院區等醫院施打，於今日上午9時開放預約，預約至下午5時截止。

根據預約系統網站，BNT疫苗提供12歲以上民眾預約第1、2劑，或18歲以上預約第3劑、65歲以上預約第4劑（追加劑施打滿5個月）。至於12歲到17歲的第3劑BNT接種，將另行規劃安排。另有莫德納及高端名額可供預約。

此外，衛生局表示，65歲以上長者無論接種第幾劑，台北市民將可獲得價值新台幣1000元的禮券，非設籍北市者則有500元禮券。

衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，凡符合基礎劑、追加劑民眾盡速前往預約施打。提醒民眾北市疫苗接種登記系統採預約後檢核，預約時務必確認輸入資料正確，避免無法成功預約，如有系統預約操作相關問題，可撥打諮詢專線1999（外縣市請撥02-27208889）轉1801至1807。