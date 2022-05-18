中國東航機鼻朝下俯衝太離奇 美調查：人為蓄意墜機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國東方航空3月一起墜機事故，造成機上一百餘人全數罹難，當時就有傳聞，失事原因恐不單純，如今初步調查結果曝光，恐是人為蓄意俯衝釀成空難。

3月21日，一架昆明飛廣州的MU5735航班，在飛至巡航高度後，突然迅速下墜。發現飛機偏離高度時，塔台及附近客機立即呼叫，卻未得到回應。班機最後墜毀廣西，機上123名乘客與9名機組員無一生還。當時就有民眾拍攝到機鼻朝下墜落，相當離奇，引發諸多揣測。

路透引述華爾街日報報導，消息來源透露，美國國家運輸安全委員會（NTSB）協助調查，這架波音737-800客機的黑盒子資料顯示，墜機是駕駛艙「有人」刻意為之。不過，目前尚在調查是何人所為，是否有人闖入，有無扭打跡象？

中國航管單位稱這架客機並無機械故障問題，美國運安會也未發現安全問題。波音737-800自1997年首飛以來，紀錄良好，不同於另一款於2018、2019年釀成重大事故的波音737 MAX機型。中國東航在失事後一度停飛波音737-800，但在排除了安全疑慮後，4月中重啟服務。

這起事故在中國社群媒體引爆討論，謠言滿天飛，皆遭中國民航局駁斥，並稱機師家庭和睦，健康無虞。

蓄意墜機事件在航空史極為少見。2015年3月，一架德國之翼（Germanwings）9525航班撞上法國山區，機上150人全數喪命，失事原因指向副駕駛刻意為之。當時調查人員發現27歲的副駕駛飽受精神病憂鬱症所苦。