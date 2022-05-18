沃旭全球首艘客製台灣籍運維作業船啟航 投入大彰化風場及訓練專業人才

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）沃旭能源17日在台中港舉行全球首艘客製化台灣籍運維作業船「大三商領航」號的啟航典禮，將世界級運維專業引進台灣，協助本地航運公司轉型邁入離岸風電產業，長期累積海事工程和運維作業經驗，並持續訓練本地專業人才，同時為900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場運維揭開序幕。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭是台灣市場首家也是唯一採用運維作業船(Service Operation Vessel, SOV)的風場業者。而大彰化離岸風場計畫開發之初，沃旭就明確規劃出扶植在地離岸風電產業發展的願景，其中在風場運維業務，更超前部署主動與大三商航運簽訂長達15年船舶租約，將世界級運維專業引進台灣，協助本地廠商跨足離岸風電，取得離岸風場的長期運維業務。

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡(Andreas Munk-Janson)表示，沃旭能源採用客製運維作業船「大三商領航」號展現我們提供高規格、高性能以及高效率運維服務的核心專業能力。此外，沃旭能源建立並培養了傑出的台灣籍運維團隊，未來數十年，這支本地運維菁英團隊將為台灣實現能源轉型目標做出重要貢獻。

大三商航運董事長林宏年表示，大三商很高興響應台灣政府開發乾淨能源，攜手沃旭能源為大彰化離岸風場量身打造「大三商領航」號，也很榮幸引領台灣船運產業，掌握離岸風電運維新商機。

「大三商領航」號是沃旭運維團隊以及船員「海上的家」。這艘客製維運作業船設置了60間運維工程師單人船艙以及27間船員船艙，提供多種休閒娛樂空間、健身設施、網路設施以及多樣化美味營養的現煮餐點，這艘運維船為所有海上工作夥伴的堅強後盾，讓他們的身心能維持在最佳狀態。

這艘運維作業船總長85.48公尺、寬19.5 公尺、最大吃水深度5.6 公尺，可允許「大三商領航」號在2.5公尺的浪高下安全地作業，船舶噸位數為5,872 噸，約等同於31艘人員運輸船(Crew transfer vessel , CTV)，充足的空間保證人員在海上工作的舒適性，此外，甲板及倉庫可載重噸位達2,611.6公噸，滿足長期運維補給存放需求。

沃旭堅持落實離岸風電國際高規格安全標準，此艘SOV運維作業船配備先進科技，包括方便運維工程師從船上「走路去上班」(Walk to Work)的動態補償舷梯 ( Motion Compensated Gangway)、先進船舶動態定位系統(Dynamic Positioning system)，並配備有減少晃動的3D動態穩定技術起重機 (3D motion compensated crane) ，這些先進設備能夠顯著提升吊掛與作業安全並提升工作效率。

「大三商領航」號。(照片由沃旭能源提供)