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美國南加州槍擊案英雄　NFL球員發文悼念救人台裔醫

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/17 20:27
（圖/美聯社）

（圖/美聯社）

(台灣英文新聞/國際組　綜合報導) 美國南加州槍擊案震驚國際釀1死5傷悲劇，台裔醫師鄭達志（John Cheng）試圖制服兇手過程中不幸中彈身亡，效力於NFL克理夫蘭布朗隊的美式足球運動員Johnny Stanton在個人推特發文哀悼，「鄭醫師是他的醫師，同時也是個英雄。」

綜合媒體報導，鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，約3個月前剛過世，鄭達志專攻運動醫學，曾擔任多所高中的隨隊隊醫，生後留下妻子與一雙兒女。

再過1個月就要過53歲的鄭達志當日陪同母親出席基督教長老教會午宴，當槍手68歲的台裔美籍男子周文偉（David Chou）持槍攻擊時，鄭達志試圖上前搶奪其槍械解除武裝，讓牧師張宣信可以持椅子攻擊凶嫌頭部，最後由眾人以電線將其制伏，然而在過程中鄭達志不幸連中數槍身亡，如果教會中的眾人沒有採取行動、阻止槍手，可能會發生更大的悲劇，

NFL克里夫蘭布朗（Cleveland Browns）後衛史丹頓（Johnny Stanton）在社群媒體上寫道，「我剛發現昨天在拉古納伍茲（Laguna Woods）槍擊案中被殺害的人就是我的主治醫師鄭達志。絕對的英雄，他攻擊槍手幫忙拯救教堂裡很多人，我只是想讓大家知道他的名字，我們會懷念他的。」

德州貝勒大學（Baylor University）在推特發文說，「鄭達志醫師昨天喪生，在橘郡（Orange County）的教堂英勇對抗槍手，實際上是為教友擋子彈。他也是校友，1991年畢業班級。請與我們一同為認識他與愛他的人祈禱。」

I just found out the person killed in the Laguna Woods shooting yesterday was my primary care physician, Dr. John Cheng. Absolute hero. He attacked the gunman and helped save so many in that church. I just wanted his name to be known. He will be missed. pic.twitter.com/jAW8LvpmaB

— Johnny Stanton (@johnnystantoniv) May 16, 2022
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台灣
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