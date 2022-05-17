美國南加州槍擊案英雄　NFL球員發文悼念救人台裔醫

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國南加州槍擊案震驚國際釀1死5傷悲劇，台裔醫師鄭達志（John Cheng）試圖制服兇手過程中不幸中彈身亡，效力於NFL克理夫蘭布朗隊的美式足球運動員Johnny Stanton在個人推特發文哀悼，「鄭醫師是他的醫師，同時也是個英雄。」

綜合媒體報導，鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，約3個月前剛過世，鄭達志專攻運動醫學，曾擔任多所高中的隨隊隊醫，生後留下妻子與一雙兒女。

再過1個月就要過53歲的鄭達志當日陪同母親出席基督教長老教會午宴，當槍手68歲的台裔美籍男子周文偉（David Chou）持槍攻擊時，鄭達志試圖上前搶奪其槍械解除武裝，讓牧師張宣信可以持椅子攻擊凶嫌頭部，最後由眾人以電線將其制伏，然而在過程中鄭達志不幸連中數槍身亡，如果教會中的眾人沒有採取行動、阻止槍手，可能會發生更大的悲劇，

NFL克里夫蘭布朗（Cleveland Browns）後衛史丹頓（Johnny Stanton）在社群媒體上寫道，「我剛發現昨天在拉古納伍茲（Laguna Woods）槍擊案中被殺害的人就是我的主治醫師鄭達志。絕對的英雄，他攻擊槍手幫忙拯救教堂裡很多人，我只是想讓大家知道他的名字，我們會懷念他的。」

德州貝勒大學（Baylor University）在推特發文說，「鄭達志醫師昨天喪生，在橘郡（Orange County）的教堂英勇對抗槍手，實際上是為教友擋子彈。他也是校友，1991年畢業班級。請與我們一同為認識他與愛他的人祈禱。」