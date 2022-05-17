2022陽明山繡球花季將開跑！業者推輕旅行、浴衣租借限時優惠

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）一年一度的壯觀花海要來了！陽明山繡球花季將於5月20日開跑，為期約一個月，旅宿業者把握花期推出輕旅行及浴衣出租等專案，天母SOGO百貨也有打卡贈禮活動，而到了竹子湖入口更有免費生態人文導覽解說。

根據台北市農會，陽明山繡球花季將於5/20-6/19登場，農會不只帶領民眾深入了解竹子湖生態及人文，更串連陽明山下天母SOGO及旅宿者如士林沃田旅店、北投日勝生加賀屋溫泉飯店等，推出繡球花季限定地景打卡贈禮、住房賞花專車、賞花午茶輕旅等優惠專案。

北市農會指出，竹子湖繡球花季期間辦理生態人文導覽解說有分兩個時段，無需報名且全程免費，凡例假日(含端午連假)上午10：30及下午2：00，直接在竹子湖入口停車場集合，就可跟隨專業活動導覽，體驗1小時的走讀竹子湖。

農會說，這趟人文解說活動途經日據時代原種田辦公室（現為竹子湖蓬萊米原種田故事館）、高家祠堂、水車寮步道、人工柳杉造林地至頂湖，沿途可清楚看出竹子湖人文演替過程，以及竹子湖優美的自然景色。

此外，這次花季更與士林沃田旅店推出「賞繡球新旅行」專案，住客只需花費平日每人1,299元，就能享有限量質感紀念品、下午茶一組，以及含早餐住宿一晚。

陽明山鄰近北投地區，當然這次活動也不會漏掉北投溫泉業者，2022陽明山花季與北投日勝生加賀屋溫泉飯店共同推出可租借浴衣與美麗繡球花牆、鞦韆合影，另加碼推出住客專車平日帶您到竹子湖賞繡球花。

關於竹子湖繡球花季的每日花況及交通資訊，可於竹子湖花季活動官網瀏覽，更多關於「2022竹子湖繡球花季」的最新資訊，請鎖定北市產業局官網或粉絲專頁「台北市產業局－臺北饗樂趣」。

陽明山冷水坑一景。(圖/台北市農會提供)

(圖/台北市農會提供)