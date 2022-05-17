永續、多元、數位新北自造城 2022新北SDGs「創客季」開跑啦!

2022新北創客季不畏疫情永續開跑，首度結合「 聯合國永續發展指標SDGs」概念，與青年局攜手於5至7月辦理 系列創客活動。這次特色為永續、多元、數位的新北SDGs創客展 ，今(17)日至6月2日於市府一樓實體展出， 並以虛實整合方式同步呈現在新北創客漾官網。後續將本次實體展轉化 成360度虛擬實境，在6月1日於線上展出，同步提供線上學習單 ，讓民眾隨時隨地欣賞作品並動手體驗。

今(17)日於市府辦理虛實整合開幕儀式並於新北學Bar臉書粉 絲專頁直播， 由新北高中二年級周昱丞及俞東美擔任小主播揭幕介紹創客季活動， 並邀請市長體驗中和國中文青環保袋， 並與學生參觀主題展特色作品。

市長侯友宜表示，該市打造新北自造城，從2014年率全國之先推動 創客教育，並成立11所自造教育及科技中心，累計超過50所創客 社群及82所創客社團學校，辦理師生營隊達8,000場次， 而青年局自造者空間暨工具圖書館開放進駐團隊使用約達6,000 人次。新北市透過創客教育挖掘孩子對創客興趣， 更支持青年團隊創業，持續推動「Maker to Market」(從創客到產業實踐)的理念。

這次首度結合SDGs的創客季主題展三大特色為永續、 多元及數位。在永續特色上，秉持SDG11永續城鄉、SDG14 保育海洋及SDG15保育陸域生態三大理念規劃打造展場， 使用校園在地特色廢棄物以減碳設計具創客特色作品， 例如瑞芳國小使用鄰近海邊的塑膠廢棄物做出代表在地文化特色的塑 食大餐作品。

在多元特色上，現場作品也符應SDG17多元夥伴關係，首邀國際 ASF藝術平臺發起人瑞士藝術家Roy Hofer、及日本藝術家坂下彰與學校進行跨國連線創作。 像是武林國小結合回收寶特瓶做成的「水循環裝置」、 使用回收餐盒製作的「種樹」 及鶯歌國中應用回收媒材工具製作的陶藝作品「桌遊」。

而自造者空間暨工具圖書館團隊郭良旗先生也結合逐漸失傳的榫接木 藝與籐編技術展出特色傢俱作品。而中和國中與產業合作，將寬庭美 學公司捐贈製作寢飾的餘布與歷年主題展掛旗， 化腐朽為神奇製成文青環保袋。且因應SDG10減少不平等， 更媒合德音國小特教生產學入班職場體驗， 協助孩子回收家裡兒時舊衣， 結合與產業提供的編織教學設計出背包及杯墊。

最後，在數位特色部分符應SDG4優質教育， 教育局因應疫情推出線上創客營。在5至7月有「小漾Maker號 偏鄉巡迴」，將故宮文物及創客教學推廣到15所偏鄉學校， 讓孩子在線上體驗動手做創客。6月還有46梯次的「家庭創客日」 ，共550組親子名額，7月則辦理暑期9梯次的「SDGs科技教 育永續經營培育營」，鼓勵學生勇於將想法透過動手加以實踐。 期盼創客季活動讓新北市民及孩子一起體驗「想得出來， 就做得出來」的創客精神。

瑞芳國小用鄰近海邊塑膠廢棄物做出在地文化特色塑食大餐作品。(照片來源：新北市教育局提供)