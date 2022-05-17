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中華電信2022「5G創新應用大賽」徵件起跑 總獎金高達150萬等你來挑戰!

By 台灣英文新聞
2022/05/17 17:10

中華電信作為台灣智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者，5G推動的數位轉型更橫跨所有產業，為挖掘具有跨領域創新實作能力的技術人才，該電信業者連續兩年祭出150萬元高額獎金，舉辦年度品牌賽事「5G創新應用大賽」，該賽事即日起至2022年9月2日開放線上徵件，初賽採書面審查，團隊僅需繳交作品提案構想書即可參賽。中華電信期待無論在學生團體、產業界人士及新創團隊都能透過該賽事激發出更多5G創新想法，提升臺灣在5G世代的數位競爭力，讓5G的應用更加豐富精采，實現美好智慧生活。

中華電信表示，這次賽事領域包含智慧巡檢、智慧交通、智慧製造、智慧醫療、智慧影音串流應用、永續發展ESG相關應用六大主題，其中，因中華電信一直致力落實企業社會責任與環境永續發展，所以今年特別在賽事領域中新增永續發展ESG項目。同時，為鼓勵團隊跨領域結合應用，如果作品中使用到智慧影音串流應用之主題，即可額外獲得智慧特別獎資格。

另外於賽事中，也將提供參賽團隊免費使用中華電信自主開發企業AR平台，讓參賽者利用此平台創造出更視覺化及沉浸的虛實互動情境的體驗，進而開發出更多AR創意應用，並結合5G通訊技術與智慧終端裝置，在各商業領域開創出嶄新的服務。

中華電信2022「5G創新應用大賽」無論是在校學生或應屆畢業生、社會人士、新創團隊、企業組織、相關產業人士及各領域的Makers皆可參加，入選決賽25組團隊皆可以獲得決賽獎助金1萬元外，還有機會獲得與中華電信優先洽談合作或商轉等權利。全賽事總獎金金額達150萬元，倘若作品同時符合「智慧特別獎」資格，除了可獲得主獎項獎金外，團隊還有機會爭取智慧特別獎，最高可獲得二個獎項共計40萬元獎金，更多報名及其他競賽相關資訊請參照以下連結：

更新時間 : 2022-05-17 18:21 GMT+08:00

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