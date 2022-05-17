中華電信2022「5G創新應用大賽」徵件起跑 總獎金高達150萬等你來挑戰!

中華電信作為台灣智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者， 5G推動的數位轉型更橫跨所有產業， 為挖掘具有跨領域創新實作能力的技術人才，該電信業者連續兩年祭出150萬元高額獎金，舉辦年度品牌賽事「 5G創新應用大賽」，該賽事即日起至2022年9月2日開放線上徵件，初賽採書面審查， 團隊僅需繳交作品提案構想書即可參賽。 中華電信期待無論在學生團體、 產業界人士及新創團隊都能透過該賽事激發出更多5G創新想法， 提升臺灣在5G世代的數位競爭力，讓5G的應用更加豐富精采， 實現美好智慧生活。

中華電信表示，這次賽事領域包含智慧巡檢、智慧交通、智慧製造、智慧醫療、 智慧影音串流應用、永續發展ESG相關應用六大主題，其中， 因中華電信一直致力落實企業社會責任與環境永續發展， 所以今年特別在賽事領域中新增永續發展ESG項目。同時， 為鼓勵團隊跨領域結合應用， 如果作品中使用到智慧影音串流應用之主題， 即可額外獲得智慧特別獎資格。

另外於賽事中， 也將提供參賽團隊免費使用中華電信自主開發企業AR平台， 讓參賽者利用此平台創造出更視覺化及沉浸的虛實互動情境的體驗， 進而開發出更多AR創意應用， 並結合5G通訊技術與智慧終端裝置， 在各商業領域開創出嶄新的服務。

中華電信2022「5G創新應用大賽」 無論是在校學生或應屆畢業生、社會人士、新創團隊、企業組織、 相關產業人士及各領域的Makers皆可參加， 入選決賽25組團隊皆可以獲得決賽獎助金1萬元外， 還有機會獲得與中華電信優先洽談合作或商轉等權利。 全賽事總獎金金額達150萬元，倘若作品同時符合「智慧特別獎」 資格，除了可獲得主獎項獎金外，團隊還有機會爭取智慧特別獎， 最高可獲得二個獎項共計40萬元獎金， 更多報名及其他競賽相關資訊請參照以下連結：