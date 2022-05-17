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臺灣證交所：全體上市公司2022年第1季營收獲利亮眼

By 台灣英文新聞
2022/05/17 17:02

臺灣證券交易所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含金融控股公司14家、台開、互億2家未申報及康控-KY、全友2家業經主管機關核准延期公告申報）2022年第1季財務報告分別計871家及75家，已於2022年5月16日完成公告申報。經統計前開全體上市公司2022年第1季總營業收入9兆2,600億元，較2021年第1季成長1兆1,893億元，增幅14.74%；2022年第1季總稅前淨利1兆1,820億元，較2021年第1季成長2,521億元，增幅27.11%。

證交所表示，本國上市公司2022年第1季營業收入9兆308億元，較2021年第1季成長1兆1,627億元，增幅14.78%；2022年第1季稅前淨利1兆1,485億元，較2021年第1季成長2,416億元，增幅26.64%。第一上市公司2022年第1季營業收入2,292億元，較2021年第1季成長266億元，增幅13.13%；2022年第1季稅前淨利335億元，較2021年第1季成長105億元，增幅45.65%

獲利成長產業主要為航運業、半導體業及電子零組件業。航運業因塞港緩解略慢，支撐運價維持高檔，致獲利創高。半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。電子零組件業則因伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡，帶動獲利成長。第一上市公司主要係來自融資服務、航運、電子零組件及建材營造等產業之業務需求成長，推升整體第一上市公司獲利續創佳績。

獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業及金融保險業。光電業主係通膨及烏俄戰爭使終端需求轉趨保守，客戶拉貨動能趨緩，致獲利衰退。塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現。金融保險業則受美國聯準會升息及烏俄戰爭等致全球金融市場震盪，相關投資部位停損或認列減損、評價損失，致獲利不如預期。

更新時間 : 2022-05-17 18:21 GMT+08:00

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